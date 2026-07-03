Un bărbat a fost reținut pentru înșelăciune pe Aeroportul Suceava după ce și-a însușit 4.000 de lire sterline trimise din Marea Britanie

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Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava au reținut, joi, 2 iulie 2026, un bărbat de 41 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Cercetările au pornit de la o sesizare făcută pe 20 iunie 2026 de către un bărbat din comuna Șcheia. Acesta a reclamat că fiica sa, care lucrează în Marea Britanie, i-a trimis prin intermediul suspectului suma de 4.000 de lire sterline destinată unor reparații la casa familiei. Banii au fost încredințați bărbatului de 41 de ani, care deține o firmă de transport internațional, însă acesta nu i-a mai remis sumei destinatarului, invocând diverse scuze neverosimile.

În urma investigațiilor, polițiștii au constatat că suspectul a indus în eroare persoana vătămată, prezentându-se ca transportator de încredere, după care și-a însușit banii. Bărbatul are antecedente penale și se află în stare de recidivă, fiind cercetat și în alte dosare pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Momentul reținerii a avut loc joi dimineață, la ora 5:00, la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, în timp ce suspectul efectua procedura de îmbarcare pe un zbor spre Londra Luton. După audiere, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune (art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal), cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a fi propusă punerea în mișcare a acțiunii penale, având în vedere că fapta a fost comisă pe teritoriul Regatului Unit.