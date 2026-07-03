Bărbat reținut după ce s-a răsturnat tractorul rănind grav un pasager. Șoferul era beat, nu avea permis și conducea un vehicul neînmatriculat

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Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cornu Luncii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 62 de ani, bănuit de mai multe infracțiuni rutiere grave, după ce a provocat un accident cu tractorul pe un drum secundar din satul Păiseni.

Evenimentul s-a produs pe 10 iunie 2026, în jurul orei 22:34. Bărbatul conducea un tractor marca UTB 445 pe strada Principală din Păiseni, apoi a virat pe un drum secundar spre gospodăria sa. Din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a lovit un mal de pământ și tractorul s-a răsturnat. Un bărbat care se afla pe aripa roții din stânga a fost prins sub utilaj și a suferit traumatism cranio-cerebral, fiind transportat de urgență la spital de un echipaj SMURD.

Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat la conducătorul tractorului. Acesta nu deținea permis de conducere, iar tractorul nu era înmatriculat și avea numere false de înmatriculare.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni: conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulație a unui vehicul cu numere false, conducerea fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

La data de 2 iulie 2026, organele de cercetare penală au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Fălticeni pe 3 iulie 2026, cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.