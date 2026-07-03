Un bărbat a decedat la volan în Vicovu de Sus, cel mai probabil după ce a suferit un infarct în timp ce conducea

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Un tragic eveniment rutier a avut loc joi, 2 iulie 2026, în jurul orei 18:42, pe strada Dimitrie Cantemir din orașul Vicovu de Sus. Un bărbat în vârstă de 80 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul în curtea unei locuințe.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus, sesizați prin 112 au găsit un autoturism Ford Focus intrat în curtea imobilului cu numărul 129. La volan se afla un bărbat de 80 de ani, în stare de inconștiență. Echipajele medicale SMURD și SAJ Suceava au încercat resuscitarea, însă manevrele nu au avut succes. Decesul a fost constatat oficial la ora 19:04.

Potrivit primelor evaluări medicale de la locul evenimentului, cel mai probabil bărbatul a suferit un infarct miocardic înainte de producerea impactului. Acesta nu prezenta leziuni cauzate de accident. Familia a confirmat că, înainte de a pleca de acasă, bărbatul acuza dureri în zona pieptului. Medicul de familie al acestuia a precizat că persoana suferea de afecțiuni cardiace de aproximativ 20 de ani.

În cauză s-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca necropsia să stabilească cu exactitate cauza decesului.