Marfă contrafăcută în valoare de mii de lei, ridicată de polițiști din piața de la Marginea

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În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a comerțului ilegal, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au identificat, joi, 2 iulie 2026, o femeie de 54 de ani din municipiul Tecuci, județul Galați, care vindea produse inscripționate cu mărci cunoscute internaționale.

În timp ce efectuau verificări în piața din comuna Marginea, polițiștii au descoperit la un stand mai multe articole de vestimentație purtând numele unor branduri celebre: Adidas, Nike, Hermes, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stone Island, The North Face, Dsquared2, Puma, Balenciaga, Prada, Gucci, Emporio Armani, Hugo Boss, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Amiri, Karl Lagerfeld, Guess și Made by Society.

Femeia nu a putut prezenta documente de proveniență, avize de însoțire a mărfii sau certificate de conformitate pentru produsele expuse spre vânzare. La inventariere au fost identificate 190 de articole (tricouri, compleuri, șepci, treninguri, colanți, pantaloni scurți și lungi, bluze).

Bunurile au fost ridicate de poliție în vederea confiscării și continuării cercetărilor, existând suspiciuni că ar fi contrafăcute, încălcând prevederile legale privind protecția mărcilor.

Femeia a declarat că a achiziționat produsele luna trecută pentru a le revinde și că nu cunoștea prevederile legale privind mărcile și indicațiile geografice, neștiind dacă acestea sunt originale sau contrafăcute.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.