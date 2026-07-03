Bacalaureat 2026: 23 de candidați au susținut proba scrisă la Limba și literatura maternă. Niciun absent sau eliminat

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Proba scrisă Eb) – Limba și literatura maternă din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, s-a desfășurat fără incidente. Potrivit datelor oficiale transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la această probă au fost înscriși 23 de candidați, toți fiind prezenți și susținând examenul.

Nu au fost înregistrate cazuri de absențe sau eliminări din sală. Toate cele 23 de lucrări au fost încărcate în sistemul electronic.

Conform calendarului oficial, rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate marți, 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Candidații vor putea vedea lucrările și depune contestații în intervalul 14:00-18:00 în aceeași zi. Soluționarea contestațiilor este programată în zilele de 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate duminică, 13 iulie 2026.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; Susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei minim 5 la fiecare dintre acestea; Obținerea mediei generale minim 6 la probele scrise.