O femeie din Câmpulung Moldovenesc a plătit 20.000 de lei unui bărbat care o șantaja cu publicarea unor imagini indecente. Bărbatul a fost prins la ieșirea din țară și arestat preventiv pentru hărțuire și șantaj

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 33 de ani a fost arestat pentru hărțuire și șantaj după ce a constrâns o femeie să-i dea 20.000 de lei.

Astfel, în data de 31 decembrie 2022 o femeie din municipiul Câmpulung Moldovenesc a depus o plângere la Poliție prin care arăta că a fost constrânsă prin amenințări cu acte de violență și publicarea de imagini compromițătoare, de către un bărbat de 33 ani, să-i dea suma de 20.000 lei, pe care aceasta i-a plătit-o în trei tranșe.

De asemenea, bărbatul de 33 ani a trimis prietenului femeii mai multe fotografii în care aceasta era în ipostaze indecente folosind un cont de pe o aplicație informatică.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 21 ianuarie 2023 în baza mandatelor de percheziție domiciliară solicitate de către unitatea de parchet și emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, fiind ridicate mai multe medii de comunicare (telefoane mobile) de pe care pot fi administrate probe și dispozitive sau medii de stocare a datelor electronice pe care pot fi memorate fișiere electronice compromițătoare pentru femeie, fotografii, alte înscrisuri sau bunuri care au servit la săvârșirea infracțiunilor.

Bărbatul de 33 ani nu a fost găsit la domiciliu, acesta sustrăgând-se cercetărilor. În acest sens având în vedere aceste aspecte, polițiștii au emis un mandat de aducere pe numele său și au solicitat darea în consemn prin procedurile judiciare specifice.

În data de 26 ianuarie 2023, în jurul orei 18:00, bărbatul de 33 ani a fost depistat pe sensul de ieșire din țară în P.T.F. Borș unde s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale – Poliția Câmpulung Moldovenesc, ocazie cu care mandatul de aducere a fost pus în aplicare.

Față de bărbatul de 33 ani a fost continuată urmărirea penală și dispusă reținerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore după care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și prezentat Judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, care a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul de 33 ani a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă – IPJ Suceava cercetările fiind continuate de către polițiști sub supravegherea și coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenescsub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „șantaj” și „violarea vieții private”.

Pentru astfel de cazuri polițiștii suceveni transmit recomandări și aspecte preventive:

Hărțuirea priveste o serie larga de actiuni orientate spre o persoana anume. Aceste manifestari pot avea mai multe forme ce se traduc prin amenintari, intimidare, agresiune atat fizica, cat si psihica, uneori ajungandu-se la santaj. In termeni englezesti se vehiculeaza adesea termenul de bullying, iar hartuirea online se identifica prin cyber bullying.

In prezent, hartuirea in mediul online este frecventa, deoarece in aparenta este prezent marele avantaj al anonimatului. Mai mult decat atat, cyber bullying-ul este preferat pentru ca exista si o sfera larga de martori care ar putea transmite mai departe umilintele la care este supusa persoana vizata de hartuitor.

Spre deosebire de formele de hartuire conventionala unde pot exista si agresiuni fizice, in mediul online psihicul este cel vizat. Persoanele care sunt victimele cyber bullying-ului pot ajunge sa isi piarda sentimentul de incredere si siguranta, se confrunta cu senzatia de rusine care duce la stari de anxietate si depresie. Pentru ca tehnologia a escaladat in vietile oamenilor pe neasteptate, totusi generatiile tinere sunt adesea vizate in ambele tabere. In ceea ce ii priveste pe adulti, hartuirea online este adresata in special femeilor, in special sub forma de santaj.

Depunerea plangerilor catre autoritatile penale

Hartuirea, indiferent de mediul in care se desfasoara este considerata infractiune si se pedepseste ca atare, mai ales daca este vorba despre santaj, iar victima este privata de sentimentul de siguranta si libertate.

Codul Penal prevede articole speciale de lege atat pentru amenintari ( art. 206), santaj ( art.207), cat si hartuirea in art. 209 din Codul Penal.

Protejează-ți datele personale

Nu spune nici măcar celor mai buni prieteni parola de la profilul tău pe reţelele sociale şi securizează-ți profilul de pe rețelele sociale astfel încât doar persoanele din lista ta de prieteni să poată vedea ceea ce publici. Datele personale pot fi utilizate în scopuri de umilire și înjosire.

În unele cazuri se poate ajunge şi la şantaj. Șantajul se bazează de cele mai multe ori pe utilizarea unor date personale ale altei persoane. De obicei se folosesc fotografii compromițătoare pentru a obține beneficii.

• Fii calm și nu acționa condus/ă de impulsul de moment

Reacția ta în fața agresorului este foarte importantă. Fii calm/ă și nu te înfuria, afișând mai degrabă un aer de indiferență. Agresorul are nevoie întotdeauna de public. De aceea, dacă tu întorci spatele și refuzi să fii parte al „jocului”, el își va pierde autoritatea.

Ignoră mesajele, email-urile sau comentariile jignitoare sau amenințătoare.

• Evită repetarea și multiplicarea experienței de hărțuire

Prin agresarea altora, percepuți ca fiind mai slabi, prin distribuirea informațiilor sau materialelor foto sau video ce ar putea să te afecteze pe tine sau pe alții.

• Gândeşte-te înainte de a posta

Gândește-te serios la modul în care vei fi perceput/ă online înainte de a posta o fotografie sau un comentariu. Nu publica nimic care îți poate compromite reputația sau siguranța.

• Petrece timpul liber responsabil

Măcar uneori, deconectează-te de la tehnologiile multimedia. Încearcă să îți faci prieteni noi. Apartenența la un grup te va face mai încrezător/oare în forțele proprii. Indiferent de comportamentul altora, arată-i agresorului că nu ești afectat/ă de tot ce se întâmplă.

Ţine minte! Internetul este supus aceloraşi reguli şi legi ca şi viaţa reală. Defăimarea sau insultarea cuiva online este un lucru rău şi poate fi pedepsită. Pentru că a posta un comentariu jignitor a necesitat doar câteva click-uri, unii pot să nu conştientizeze gravitatea situaţiei pe care o va genera gestul lor.

Ce poți face dacă ești hărțuit? Strategii de răspuns.

În spațiul virtual, tu ești cel care decide dacă blochezi pe cineva care te deranjează sau te deconectezi.

Pentru a afla despre instrumentele pe care le poți folosi pentru a controla experiența ta online, accesează articolul Rețele Sociale. Dacă ești amenințat(ă) și nu te simți în siguranță, informează un adult de încredere și raportează incidentul pe Siguronline pentru a interveni și a atrage la răspundere agresorul, conform legii.

Pentru început, însă:

• Nu răspunde comportamentelor agresive într-o manieră similară cu cea a agresorului;

• Evită situația sau persoana agresivă. Blochează online agresorii;

• Dacă indiferența nu funcționează, reacționează. Spune-i calm, dar ferm să înceteze;

• Spune prietenilor să înceteze hărțuirea online a altei persoane și spune că nu eşti de acord cu acest comportament, atunci când îl observi;

• Dacă ai postat un video în care cineva este agresat sau ai distribuit un video postat de altcineva, este important să-l elimini de pe contul tău pentru a opri distribuirea în continuare;

• Cere ajutor de la colegii sau profesorii în care ai încredere, mai ales dacă situaţia neplăcută are legătură cu școala;

• Dacă ești îngrijorat(ă) povestește-i unui adult tot ce ți se întâmplă. Alege o persoană de încredere: părinte, frate, sora mai mare, antrenor etc.;

• Încearcă să ștergi comentariile utilizatorului și să-l blochezi, dacă acesta face ceva ce te deranjează. Astfel, i se va interzice să-ți viziteze profilul. În plus, poți să dezactivezi comentariile la videoclipul tău sau poți să setezi aşa ca înainte de postare, comentariile să fie aprobate de tine;

• Respectă opiniile altor persoane, dar recunoaște când depășesc limita bunului simț. Utilizatorii de Internet nu trebuie să se simtă intimidați sau amenințați;

• Nu distribui, comenta sau aprecia postările în care cineva este hărţuit;

• Raportează conținutul și utilizatorii abuzivi folosind instrumentele de raportare;

• Dacă agresorul te urmărește, te amenință și insistă să-ți facă un rău – salvează dovada hărțuirii, precum screenshot-urile conversației. Păstrează email-urile.

Dacă găsești texte sau poze răuvoitoare despre tine pe Internet:

1. Salvează paginile pe care găsești aceste materiale pentru acţiuni viitoare;

2. Dacă poţi identifica administratorul site-ului, contactează-l. Furnizorul serviciului poate şterge materialul respectiv şi este posibil să descopere autorul.

3. Dacă hărţuirea are o formă mai gravă, vorbește cu părintele și contactaţi poliţia.

Nu ești singur/ă în această situație, așa că alege din soluțiile propuse mai sus cum să acționezi. Nu-ți fie teamă și nici rușine, nu ești tu persoana responsabilă de ceea ce ți se întâmplă.

Fenomenul de hărțuire nu este unul normal, nu ești tu de vină că ţi se întâmplă și nu ai de ce să te lași intimidat/ă.