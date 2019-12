Fondatorii și managerii Google & Youtube, Comics Club, Seedstars, Human Invest ș.a. vin la festivalul de antreprenoriat pentru liceeni Spark Week din București. Banca Transilvania oferă cinci burse integrale de participare

La începutul lui 2020, între 6 și 11 ianuarie, în București, are loc a doua ediție a Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival. Experiența de 6 zile aduce la un loc peste 30 de liceeni care vor testa ce înseamnă antreprenoriatul, dacă li se potrivește ca opțiune de carieră și vor dobândi abilități utile în acest domeniu. Pe parcursul taberei, ei vor discuta cu antreprenori, vor vizita business-uri, vor participa la workshop-uri de marketing, idea generation, dezvoltare de business și își vor testa și vinde serviciile sau produsele către clienți. Tinerii vor discuta cu fondatorii și managerii unor organizații precum: Google & Youtube, 5 to Go, Comics Club, Universum Events, Jerry’s Pizza, Seedstars, Human Invest, Trend Consult, CEO Clubs.

Evenimentul se adresează liceenilor din toată țara, care sunt în clasa a X-a, a XI-a sau a XII-a. Cinci dintre participanți vor beneficia gratuit de experiența Spark Week, datorită Burselor Founders by BT. Pentru a aplica la o bursă, se completează online formularul de înscriere până pe data de 20 decembrie. Dintre aplicanți, vor fi selectați cei mai buni 5 care dovedesc în aplicația lor că au motivație și spirit antreprenorial. Iar cei care nu obțin o bursă, pot beneficia de reduceri de grup dacă vin cu prietenii.

La prima ediție Spark Week, 36 de tineri au strâns 2.000 euro pentru o cauză socială

Prima ediție Spark Week a avut loc între 26 și 31 august 2019 și a reunit 36 de liceeni care au interacționat cu 20 de antreprenori și experți. Prin testarea ideilor lor de business, cei 36 de tineri au strâns 2.000 de euro pentru #NoiFacemUnSpital, în mai puțin de 24 de ore.

Andrei Ionescu, elev în clasa a XII-a și participant la prima ediție, spune: „În tabără nu numai ca am întâlnit noi prieteni, dar și antreprenori care la început erau niște oameni normali, ca mine. Acest lucru mi-a îmbunătățit încrederea că pot să ajung și eu ca ei. În plus, am avut șansa să ies pe teren și să-mi vând produsul. Acea zi a fost foarte obositoare, dar în același timp și distractivă deoarece am apucat să-mi cunosc mai bine colegii și prietenii din echipă. Per total, Spark Week a fost o experiență inedită care m-a scos constant din zona de confort, punându-mă în situații noi și inedite.”

Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival este organizat de EA – The Entrepreneurship Academy, prima facultate din Sud-Estul Europei dedicată antreprenoriatului, unde studențiiînvață practic încă din prima zi de școală cum să își construiască și să-și dezvolte o afacere. Spark Week se va desfășura la sediul facultății (București, str. Semilunei, nr 4-6), dar și în diverse alte locații din capitală (sediile altor afaceri, locații outdoor, cafenele).

Spark Week este organizat în parteneriat cu Banca Transilvania, care oferă cele 5 Burse Founders by BT și susține desfășurarea întregului eveniment. Banca Transilvania susține activ educarea noii generații și prin proiecte extrașcolare, proiecte care să-i ajute pe tineri să-și dezvolte diferite aptitudini: de business, relaționare, public speaking, leadership.





Una dintre bursierele de la prima ediție, Ramona Dumitru, clasa a X-a, spune: „Participarea la Spark Week a fost o experiență unică. Întâlnirile cu antreprenorii, lucrul în echipă, colegii, coordonatorii, atmosfera extraordinară și tot ceea ce am trăit în acele zile m-au ajutat să-mi descopăr calități, să gândesc eficient și rapid, și să scap de teama de a vorbi în public. Simt că după timpul petrecut în tabără, am devenit o persoană mai responsabilă, mai încrezătoare în sine și mai hotărâtă. Sunt recunoscătoare Băncii Transilvania, pentru inițiativa de a sprijini tinerii care doresc să investească în ei și în viitorul lor.”