Twinkle Star vine în Suceava cu examene și cursuri de pregătire Cambridge

Twinkle Star se extinde în Suceava cu un centru de pregătire Cambridge,în colaborare cu Mirela Flutur, și a lansat înscrierile pentru anul școlar 2025-2026. Prin expertiza sa, Twinkle Star aduce pe piața din Suceava experiența învățării limbii engleze pas cu pas, urmată de certificarea cunoștințelor lingvistice prin examene Cambridge English. Acest model educațional este implementat deja cu succes în Iași, Botoșani, București și, mai nou, și în Cluj, Twinkle Star fiind unul dintre liderii educației lingvistice din România, cu peste 16 ani de experiență și peste 6.000 de cursanți anual la nivel național.

Centrul din Suceava beneficiază de expertiză acumulată la nivel național de Twinkle Star, desemnat consecutiv în ultimii șase ani “Gold Preparation Centre” de către Cambridge Assessment English ‒ departamentul de examene din cadrul Universității Cambridge din Marea Britanie și unul dintre cele doar 4 centre din România autorizate să organizeze examene Cambridge English pentru toate nivelurile (Pre-A1 până la C2).

„Împărtășesc cu emoție și bucurie faptul că m-am alăturat echipei Twinkle Star și am lansat deja înscrierile pentru noul an școlar. Mi-am început în 2016 activitatea educațională în Suceava din dorința de a le oferi copiilor un mediu prietenos și cald în care să învețe limba engleză cu plăcere și încredere. De-a lungul anilor am trecut prin schimbări, provocări și multe momente frumoase, am crescut, iar acum este timpul să duc această misiune la un nou nivel. Alăturarea mea la echipa Twinkle Star este un pas firesc în această direcție. Împărtășim aceeași viziune despre bucuria învățării și despre puterea educației în comunitate. Acest nou început îmi dă energie și entuziasm să continui călătoria alături de părinții interesați de dezvoltarea lingvistică a copiilor lor, oferindu-le celor mici cele mai bune condiții pentru a-și descoperi potențialul”, a precizat Mirela Flutur.

Oferta educațională a Twinkle Star-Suceava include cursuri săptămânale de engleză Cambridge la sediul dinStr. Meseriașilor, nr. 2, atât pentru preșcolari cât și pentru școlari, în funcție de nivelul acestora. De asemenea, elevii din Suceava pot urma și cursuri online de pregătire la limba germană. Primul pas pentru a deveni cursant este completarea formularului de înscriere.

În următoarea perioadă centrul va organiza o serie de testări gratuite la care copiii din Suceava sunt invitați să participe pentru a afla nivelul de engleză și a primi recomandarea pentru grupa corespunzătoare sau examenul potrivit.

”Am decis să ne extindem în Suceava datorită Mirelei Flutur, un om deosebit, alături de care consider că pot construi un spațiu sigur de învățare prin care copiii, adolescenții și adulții să capete încredere și să dobândească noi abilități de viață. Cu drag vă așteptăm să ne cunoaștem mai bine la cursurile de limba engleză și examene Cambridge English și să începem povestea Twinkle Star- Suceava”, a precizat Ruxandra Bucevschi, fondator Twinkle Star.

Centrul Twinkle Star se diferențiază pe piața de cursuri de engleză din Suceava și prin monitorizarea constantă a progresului lingvistic, teste periodice și feedback personalizat oferit părinților despre rezultatele înregistrate și activitățile desfășurate, acestea fiind special realizate pentru a contribui la creșterea încrederii în sine și la dezvoltarea abilităților lingvistice ale copiilor.

Părinții sunt invitați să rezerve pentru copii un loc la cursurile de engleză din anul școlar 2025-2026 prin completarea formularului: https://twinklestar.ro/inscriere/

Detalii despre promoțiile disponibile la înscrierea la cursurile Twinkle Star-Suceava pot fi obținute la tel. 0786771684 sau 0371504305 sau prin email: [email protected]