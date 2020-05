C.A.P.I.M.E.D. România: Românii din Diaspora sunt abandonați de autoritățile din România!

Sindicatul C.A.P.I.M.E.D. România poate aduce dovezi pentru a contesta declarațiile oficialităților din România, cu privire la informarea românilor din Diaspora. Românii, care ajung în sclavie în Comunitatea Europeana și în alte zone, nu au fost și nu sunt ajutati de autoritățile române, expusi la pericolele la care se expun atunci când au fost racolați ca de niste „caporali” (desi a fost implicat in aceste amlasari de forta de munca atat Guvernulul Romaniei, Ministerul de Interne, Ministerul de Afaceri Externe cat si Ministerul Munci).

“Sunt peste 1 milion de români ampalsati la munca in UE, pe care guvernul român ia coordonat, participat si consimtit la plecarea lor din tara ca sa munceasca pe timp de pandemie si risc de infectare cu virus COVID 19 in ultimile circa 2 luni . Datele statistice reflectă realitatea, iar cei care ajuns si au devenit sclavi pe plantațiile strainilor – nu mai este o figură de stil, ci cruda realitate! – nu le pot cere voie celor care i-au sechestrat sa le fie restituie documentele si sa fie imediat repatriati deoarece se afla în zone care-i privează de libertate. Este aberant ce susțin oficialii români, atunci când pretind că toți românii din Diaspora sunt corect informați sprijinit si ajutati. Sunt doar simple declarații politice, menite să acopere grave abuzuri pe care chiar statul român le face, închizând ochii în fața unui fenomen care a luat amploare, în ultimii trei luni, doar pentru a putea justifica transferul ilegal de persoane care nu aduc niciun fel de beneficiu conaționalilor noștri chinuiți peste hotare”, a declarat Carmen Luminița Andrei, președinte Sindical Confederatia C.A.P.I.M.E.D. România.

Sunt zeci de mii de români transferati în UE care ar putea depune mărturie oricând că nu beneficiaza in niciun fel de ajutor si sustinere si nimeni din partea Guvernului nu a ajuns la ei, în ultimile saptamani, iar Confederația C.A.P.I.M.E.D. România încearcă, fără nici o șansă, să obțină finanțare pentru proiecte care i-ar fi putut ajuta si pe alti românii in acesta situatie, atât cu informații, cât și cu suport juridic, medical, material și moral. Domnul Secretar de Stat al DPRP de doua luni tegiversati intrunirea comisiilor de evaluare proiecte si blocati activitatea noastra sindicala . Sunt sute de cazuri. Femei, barbati dar și copii lăsați la porțile spitalelor, care nu beneficiază de îngrijire medicală, evacuati pe strazi, inselati, exploatati si abuzati, decese fara repatrieri ,oameni disperati , de toate acestea aveti la cunostinta?. În fața tututror acestora, autoritățile române închid ochii și fac declarații politice, dar finanțează altele ,uitand promisunile catre DIASPORA , doar pentru un vot au fost importanti, atunci le aratati că va pasă de ei ! Nu..nu , adevarul este ca voua nu va pasă de ei !!! Iar asta o pot confirma toti românii aflați astazi în sclavie, în UE. Statul român se preface că nu știe că un român ajuns la muncă în UE ,si ca nu ar fi responsabil, ca nu ar fi participat la amplasarea fortei de munca ilegala si drept urmare, nu face nimic in a salva sclavi romani de la stapani din UE. De aici rezultă ca nimanui din Guvernul Romaniei nu ii pasa si ca este direct implicat, mai declară Carmen Luminița Andrei, președinte Sindicatului C.A.P.I.M.E.D. România.

C.A.P.I.M.E.D. România s-a implicat în soluționarea multor astfel de cazuri, fără fonduri, fără finanțare si fara sprijinul Guvernului Roman. Ceea ce fac autoritățile din România este în primul rând o ofensă adusă milioanelor de români din Diaspora, pe ale căror voturi vor să le câștige toți cei care vor intra în curând în campanie electorală, dar doar cu declarații de presă, cu selfieuri și exerciții de imagine nu veti mai obține nimic, romanii au fost tradati!

Mai mult decât atât, C.A.P.I.M.E.D. România condamnă vehement atitudinea si complicitatea Guvernului Romaniei in aceste amplasari a fortei de munca in UE si acuza dur nepasarea in fata realitati faptelor prezentate in mass media ale celor abandonati pe tarlale, adapostiti in conditii inumane si modul de caporalat la nivel guvernamental practicat in ultimile luni in Romaia . În acest sens, Sindicatul C.A.P.I.M.E.D. România cere un răspuns ferm din partea Guvernului României, în special de la Ministrul pentru Afacerile Externe, Secretarul de Stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni, Premierului României, dar şi Preşedintelui Românie (în calitate de garant al Constituţiei), deoarece se încalcă grav un drept constituţional al românilor din Diaspora, şi anume articolul 17, care prevede dreptul acestora de a fi protejaţi de Stat.