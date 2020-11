E.ON lansează campania: Îmi pasă. Stop Bullying-ului!

Cum îți dai seama că copilul tău este hărțuit și agresat de alți copii? Ce poți face tu, ca părinte, pentru a-ți feri copilul de cyberbullying? Cum vorbim în familie, dar și la școală despre acest fenomen îngrijorător și cum îl gestionăm, mai ales că situațiile sunt tot mai dese, România fiind plasată la acest capitol pe un îngrijorător loc 3 la nivel european, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

Acestea sunt câteva din temele ce vor fi dezbătute de specialiști în cadrul campaniei E.ON: Îmi pasă. Stop Bullying-ului, lansată pe 20 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului.

Potrivit unui studiu sociologic realizat în 2019 de Asociația Telefonul Copilului, 72% dintre victimele bullying-ului s-au confruntat cu agresiuni îndreptate împotriva lor cel puțin o dată în ultimul an. Referitor la abuzul de tip cyberbullying, același studiu relevă faptul că acesta a avut loc preponderent pe platformele online cele mai utilizate de către elevi: Facebook (23%), WhatsApp (21%), Instagram (19%).

“Sunt marginalizată în fiecare zi de aproape orice coleg de clasă. Nu doar situaţia financiară mă face să mă simt foarte prost, dar şi lipsa mamei care s-a îmbolnăvit de o boală cruntă numită cancer. Colegii la şcoală îmi spun lucruri foarte urâte care-mi răsună în auz până în noapte, târziu: „poate că mama ta a murit deoarece nu şi-a mai suportat propria fiică”. Aceste lucruri mă răneau, mă rănesc şi mă vor răni cât timp voi rămâne în această şcoală”, spune Elena, o fetiță de 14 ani, victimă a bullying-ului în cartea “Povești de la noi pentru voi”, publicată în anul 2019 sub coordonarea prof. Dina Maria Pripon și Ruxandra Vasilescu.

“Este dreptul copiilor să poată trăi și învăța într-un mediu sigur, plăcut, lipsit de ostilitate. De aceea, E.ON lansează astăzi, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, o campanie pe tema bullying-ului, un fenomen tot mai prezent în țara noastră. În cadrul dezbaterilor online, specialiștii ne vor învăța pe noi, adulții, cum să îi ferim pe copii și adolescenți în mod special de cyberbullying, fiind o perioadă în care aceștia petrec mai mult timp în mediul virtual”, afirmă Cristina Sissons, manager Responsabilitate Corporatistă E.ON România.



Primul eveniment din cadrul campaniei E.ON este webinarul din 23 noiembrie, transmis live, începând cu ora 21.00, pe pagina de Facebook E.ON (https://www.facebook.com/E.ONRomania/). Reputatul blogger și influencer pe teme de parenting, Ioana Chicet-Macoveiciuc, Prințesa Urbană, alături de cunoscutul psiholog Gáspár György, ne vor oferi câteva sfaturi practice despre cum ne putem proteja copiii de bullying.



Cu ajutorul specialiștilor în cybersecurity vom afla cum putem monitoriza accesul copiilor pe rețelele de social media sau cum putem folosi aplicații ce sporesc securitatea acestora în spațiul virtual, în cadrul unui webinar transmis live pe 3 decembrie.



