Cu sprijinul clienților săi, Lidl România investește 1.300.000 de lei în programul „Teach for Romania”

Cu sprijinul clienților săi, Lidl România contribuie pentru al cincilea an consecutiv la o educație de calitate pentru copiii din medii vulnerabile, printr-o donație de 1.300.000 de lei către programul Teach for Romania. Pentru fiecare articol din oferta de rechizite Școala în coolori vesele achiziționat în perioada 23 august – 5 septembrie, retailerul a donat 1 leu către programul Teach for Romania. Totodată, în cadrul parteneriatului strategic cu Teach for Romania, Lidl România susține organizația pentru deschiderea primului său birou regional din țară, ce va deservi zona Moldovei și va avea sediul la Iași.

Timp de 5 ani, de la demararea parteneriatului strategic și până în prezent, Lidl România, împreună cu clienții săi, a donat către Teach for Romania peste 5.000.000 lei, pentru a facilita accesul la educație de calitate copiilor din medii vulnerabile. Astfel, peste 2500 elevi beneficiari ai parteneriatului au luat parte la ore de curs susținute de profesori motivați și competenți, pregătiți de Teach for Romania. În anul școlar 2020-2021, cei 160 de profesori susținuți de organizație au pregătit elevi din 22 de județe din țară, iar activitatea lor a avut un impact real, contribuind la îmbunătățirea competențelor de literație ale elevilor, reducerea comportamentelor agresive prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale, scăderea ratei de absenteism și prevenirea abandonului școlar, precum și la dezvoltarea abilităților de leadership și creșterea gradului de motivație pentru educație. Suma de 1.300.000 lei strânsă anul acesta va contribui la recrutarea, formarea și susținerea unei noi generații de profesori Teach for Romania. Aceștia vor oferi educație de calitate în cele mai vulnerabile școli din România, concentrându-se exclusiv pe nevoile de educație ale copiilor și oferindu-le o șansă reală la un viitor mai bun.

Lidl România sprijină Teach for Romania pentru dezvoltarea biroului regional din Moldova, situat în Iași

Zona Moldovei este una dintre cele mai defavorizate regiuni din România, cu un acces la educație de calitate îngreunat pentru mulți copii. Un factor care contribuie la acest aspect este și faptul că 41% dintre copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt din Moldova, conform unui raport Teach for Romania. Mai mult, calitatea slabă a infrastructurii din zonă influențează negativ prezența elevilor la școală și inclusiv rezultatele școlare. Spre exemplu, în perioadele cu vreme nefavorabilă, mulți copii din zonele marginalizate se află în imposibilitatea de a merge la școală. În plus, nivelul mic al veniturilor afectează prezența elevilor la cursuri.

De aceea, pentru a-și continua misiunea de a oferi acces la o educație de calitate pentru un număr cât mai mare de copii din zone defavorizate, Teach for Romania, cu sprijinul Lidl România, își extinde activitatea prin deschiderea primului birou regional din țară, începând cu luna septembrie. Acesta va avea sediul la Iași și va deservi regiunea Moldovei, accelerând astfel activitatea organizației la nivel local. Obiectivele Teach for Romania vizează recrutarea unui număr mai mare de profesori la nivel local, ce vor fi pregătiți și susținuți de către membrii echipei biroului regional deschis la Iași, pentru a putea preda în comunitățile vulnerabile din zona Moldovei.

Printre prioritățile biroului regional din Modova se numără crearea de parteneriate cu ONG-uri locale ce desfășoară intervenții în domenii complementare (medical, social), în comunitățile în care organizația este prezentă cu programul său, adaptarea la nevoile de educație la nivel regional, de exemplu, prin contextualizarea opționalelor cu materii care pot veni în sprijinul elevilor. De asemenea, biroul regional vizează și crearea de parteneriate operaționale cu universitățile și liceele pedagogice din regiune, pentru a aduce resurse valoroase către mai mulți profesori din sistem, precum și dezvoltarea de parteneriate punctuale cu școlile, pentru identificarea nevoilor de recrutare de noi profesori în sistemul de învățământ public.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți ai schimbării în educație pe termen lung.