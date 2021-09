Nouă campanie națională anti-contrabandă „Contrabanda e boală grea!”

Astăzi a fost lansată campania națională „Contrabanda e boală grea!”, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Centrul Vămii Române pentru Formarea Echipelor Canine, recent înființat în Pantelimon.

„Contrabanda e boală grea!”, lansată în parteneriat cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (DGV), Poliția de Frontieră, Poliția Română, cu sprijinul JTI România, urmărește informarea publicului referitor la efectele negative ale contrabandei asupra economiei și societății. Prin mesajul puternic ancorat în actualitate, campania își propune să capteze o audiență cât mai largă, contribuind la creșterea gradului de conștientizare a consecințelor contrabandei: proliferarea criminalității, prejudicierea bugetului de stat, stoparea dezvoltării economice la frontiere.

Campania va fi susținută prin afișaj stradal în județele cele mai afectate de comerțul ilicit, în București și toate zonele de frontieră, precum și pe TVR și online pe www.faracontrabanda.ro și pe www.facebook.com/faracontrabanda.ro.

Limitarea circulației cauzată de pandemie și eforturile conjugate ale autorităților au dus la scăderi istorice ale comerțului ilegal (7,7% în iulie, cel mai mic nivel înregistrat în ultimii 15 ani). Odată cu revenirea la normalitate, trendul se poate, însă, inversa.

Printre cele mai eficiente instrumente de luptă împotriva contrabandei se numără echipele canine mobile. În această toamnă, 19 câini s-au alăturat echipelor canine ale Vămii, fiind deja implicați în stagii de formare.

„Salut inițiativa tuturor celor implicați în lupta împotriva traficului ilicit de produse, și în special de țigarete. Trebuie menționate rezultatele bune ale inspectorilor Direcției Generale a Vămilor în protejarea veniturilor bugetului de stat. Vom implementa cât mai multe măsuri de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, pentru că îmi doresc să avem o economie dezvoltată corect și echitabil. Dotarea punctelor vamale din România cu echipamente de scanare performante este vitală, mai ales că beneficiile acestei achiziții vor compensa investițiile. Acest demers trebuie accelerat, de aceea am adăugat în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și această componentă, de reformă a autorității vamale, în valoare de peste 64,3 milioane euro. Cu toate acestea, indiferent de gradul de sofisticare tehnică, sunt remarcabile abilitățile și devotamentul acestor echipe canine, special antrenate pentru a fi un mijloc eficient de luptă împotriva contrabandei”, a declarat Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu.

„În 2020, comerțul ilegal cu țigarete a înregistrat un nivel mediu de sub 10%, cel mai mic din ultimii 15 ani. Și în anul în curs, contrabanda cu produse din tutun se menține la cele mai mici niveluri. Direcția Generală a Vămilor va continua să deruleze acțiuni de amploare pentru combaterea traficului ilegal, în strânsă colaborare cu instituțiile abilitate ale statului, precum și cu mediul privat onest. În momentul de față, în punctele vamale din România sunt active, și cu sprijinul JTI, 44 de echipe canine mobile, specializate în depistarea țigaretelor, drogurilor și a numerarului. De asemenea, derulăm de mai bine de zece ani în parteneriat cu JTI campanii publice de conștientizare a efectelor profund negative ale contrabandei cu țigarete asupra economiei și a societății. Comerțul ilegal cu produse accizabile e un fenomen complex, care poate fi combătut doar prin colaborare și parteneriat”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„Combaterea fenomenului contrabandei cu țigarete continuă să reprezinte o prioritate pentru Poliția de Frontieră, sens în care sunt derulate acţiuni în toate zonele de competenţă, independent sau în colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în domeniul fiscal sau ordine si siguranţă publică. Şi în acest an, eforturile poliţiştilor de frontieră au fost concretizate în capturi aproape zilnice în zona de competenţă. Astfel, în primele nouă luni, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 2,5 milioane pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare aproximativă de 30 milioane lei, precum şi importante cantităţi de tutun. De asemenea, prin parteneriate încheiate cu producătorii de ţigarete a fost dezvoltat şi segmentul de prevenire a acestui fenomen care prejudiciază nu doar veniturile la buget, ci reprezintă şi un real pericol pentru societate, alimentând infracționalitatea și crima organizată. De-a lungul anilor, Poliţia de Frontieră Română a colaborat cu JTI Romania într-un cadru mai larg, fiind derulate mai multe campanii publice naţionale şi regionale de conștientizare a efectelor negative ale comerţului ilegal cu ţigarete, care reprezintă o dovadă a efortului comun pe care îl depun instituţiile de aplicare a legii şi producătorii de tutun pentru stoparea traficului ilegal de ţigarete”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Eforturile constante ale Poliției Române, pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu țigări, au dus la atingerea acestui nivel minim al pieței negre. Acțiunile susținute ale polițiștilor au demonstrat eficiența lor, atât prin volumul de dosare penale instrumentate, controale efectuate, cât și prin numărul de capturi realizate. Acest demers a putut fi îndeplinit doar prin strânsa colaborare cu partenerii instituționali și reprezentanții mediului privat”, a declarat comisar-șef de poliție Aurel Dobre, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Română

„Scăderea contrabandei cu țigarete înseamnă creșterea pieței legale, concretizată în încasări mai mari pentru bugetul de stat. În 2020, un an de criză fără precedent, veniturile din acciza la țigarete au fost singurele în creștere, cu 10,9% mai mult decât in 2019. Conform execuției bugetare pe primele opt luni ale anului 2021, veniturile provenite din acciza pe tutun au crescut cu 11,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta pentru că piața neagră s-a situat în 2020 sub nivelul mediei europene de 10%, tendință menținută și în 2021. Foarte important, politica fiscală a fost predictibilă, iar cadrul de reglementare nu a suferit schimbări radicale și neașteptate. Suntem convinși că aceste campanii anuale de informare a publicului larg despre consecințele comerțului ilegal asupra economiei și societății, desfășurate de-a lungul ultimului deceniu, precum și parteneriatele inițiate cu autoritățile de aplicare a legii încă din 2005, contribuie semnificativ la scăderea pieței negre. Vom continua și pe viitor să fim un contribuabil solid, implicat în rezolvarea problemelor comunității”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI România derulează campanii publice anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile din anul 2010.