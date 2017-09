Zilele Filmului Istoric în Bucovina – MittelEuropa FilmFestival. Programul proiecțiilor de la Suceava

Sâmbătă, 30 Septembrie 15.00, Deschiderea oficială Casa prieteniei ,,Dialogurile Bucovinene’’ în prezența autorităților locale și a Excelenței Sale Ambsadorul Austriei în România. Pannel de discuții : Uniunea Europeană la 60 de ani de la semnarea Tratatelor fondatoare de la Roma Eveniment realizat în colaborare cu Ambasada Austriei 18.oo, Film: Vor die Morgenrote 20.oo, Concert: Cobario. 21.oo, Film: Die Getraumten 22.oo, Film: Welcome to Wien I Duminică, 1 Octombrie Teatru Matei Vișniec – Cinema Modern: 14.3o, Film: Welcome to Wien, III 16.3o, Prelegere: ALIN MUREȘAN, Director al Consiliului Științific IICCMER, București 17.3o, Film: Donald Trump, 18.oo, Film: Welcome to Wien II 20.3o, Film: Welcome to Wien III