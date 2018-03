Maria Gheorghiu va susține concertul „Câmp de lavandă”, miercuri, la USV

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, concertul „Câmp de lavandă” al Mariei Gheorghiu, ce va fi acompaniată la clape de Radu Grațianu.

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 10 lei, iar pentru studenți, elevi și pensionari 5 lei. Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6, lângă Auto Albina sau online de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro.

Originară din Reșița, Maria Gheorghiu a devenit în timp unul din numele importante ale muzicii folk. Este redactor la Radio Romania-București FM și timp de 7 ani a realizat o emisiune de televiziune dedicată folkului.

Are în repertoriu cantece ale Mariei Tănae, dar și cover-uri (Cancao du Mar, Gracias a la Vida, Dust in the Wind, Carrigfergus etc.)

„Am învățat în decursul anilor petrecuți pe scenă că definitorie pentru un artist este comunicarea cu publicul, faptul că trebuie să îi convingi de sinceritatea gestului tău artistic, să le dai ocazia să se regăsească în cântecele tale și, cel mai important, să știe că tu ești acolo, pe scenă, pentru ei, nu pentru tine. Nu am făcut niciodată o ierarhizare a scenelor pe care am cântat,(deși au fost multe și în țară și în lume), pentru că nu scena cu numele ei este importantă, ci actul artistic în sine. Are vreo importanță că ai cântat pe scena Filarmonicii din Kiev sau în nu știu ce sală mare de concerte din Paris, Madrid, Roma sau Chicago atâta vreme cât tu nu ai reușit să convingi, să simți publicul vibrând cu tine la fiecare notă, respirație sau tăcere?”, a spus Maria Gheorghiu.

La sfărșitul lunii octombrie a anului trecut Maria Gheorghiu a lansat cel de-al 7-lea album de autor CAMP DE LAVANDA,un album cuprinzand cantece de dragoste, unele dintre ele fiind deja foarte iubite de public: PUNTI INGHETATE, FLUTURI, CAMP DE LAVANDA, DESCANTEC DE SOARE SI DE LUNA.