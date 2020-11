Iulius Mall Suceava a pregătit oferte speciale până pe 29 noiembrie

Black Friday X-MAS Edition continuă la Iulius Mall Suceava și în acest weekend, pentru ca tu să alegi cadourile perfecte pentru cei dragi și să beneficiezi de reduceri de până la 70%.

Pentru ea poți alege bijuterii de poveste de la Sabrini, Janette, Meli Melo și Perla Neagră, care te întâmpină cu reduceri de până la 50%. Iar dacă vrei să completezi cadoul cu un parfum sau cu produse de skin care și make-up, fă o vizită la Cupio, The Makeup Shop, Sephora, Nomasvello, Gerovital și Mondo Kosmetik.Pentru seara de Crăciun sau de Revelion, magazinele de îmbrăcăminte au pregătit ținute deosebite și prețuri de sărbători. Tom Tailor, Bershka, Colin’s, C&A, Various Brands, Terranova, LC Waikiki, Valerio Studio și Kenvelo au o mulțime de articole în trend la prețuri atractive. Oferte de până la 50% afișează și CCC, iar Salamander are discounturi de până la 30%.

Pentru el vei găsi opțiuni inedite la Bigotti, dar și în multe alte magazine. Dacă vrei să-l surprinzi cu un gadget pe care și-l dorește de mult timp vino la Altex, iar dacă este o fire atletică profită de reducerile de la Intersport și Various Brands.

Cei mici au trimis deja scrisorile către Moș Crăciun, iar dacă ai primit și tu una, Noriel și Deluxe Cards te vor ajuta să împlinești cele mai frumoase dorințe.

Și pentru că de sărbători toate drumurile duc acasă, iar tu vrei să pregătești bunătăți, poți să alegi câteva articole speciale de la Top Shop, care să-ți facă munca mai ușoară, cărți pentru serile cozy de la Cărturești și decorațiuni deosebite de Crăciun din magazinele de specialitate.

Ofertele nu se opresc aici, așa că trebuie să consulți catalogul onlineși să vii la Iulius Mall Suceava pentru a le descoperi, iar pentru o gustare delicioasă fă un popas și în foodcourt. Comandă-ți preparatul preferat la pachet și savurează-l pe terasa exterioară sau acasă.

Iulius Mall Suceava este deschis pentru experiențe sigure de shopping în intervalul orar 10.00 – 21.00.