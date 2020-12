Miercuri se deschide primul magazin Dulcinella din Suceava. Primii clienți vor beneficia de reduceri

Dulcinella, cea mai mare rețea de ateliere de cofetărie artizanală din R. Moldova, anunță că în data de 23 decembrie, ora 12:00, va fi deschis primul magazin din Suceava.

Magazinul se află pe str. Calea Obcinilor Nr. 5, bl T4, la parter. Dulcinella a anunțat și reduceri de până la 30% pentru primii clienți.

Cu această ocazie interpretul Ion Paladi, imaginea brandului Dulcinella, a declarat că „atunci când faci o alegere este important să fii atent la respirația sufletului, pentru ca mai târziu să poți face lucrurile din suflet. Ce înseamnă pentru mine Dulcinella? Plăcere, gust, armonie, ospitalitate și totuși, mai întâi de toate – UNITATE. Am vorbit în mai multe rânduri despre cât de important este pentru mine acest proiect, iar implicarea mea în calitate de ambasador ține și de dorința de a fi cât mai aproape de oamenii de pe ambele maluri ale Prutului și de ai motiva frumos în cunoașterea reciprocă. “Poduri de Dulciuri”, asta se întâmplă în decembrie, un pod care are ca semnificație nu doar bucuria sărbătorilor de iarnă și trecerea dintre ani, dar și un NOU ÎNCEPUT, într-o lume unde gusturile și aromele sunt cele care ne fac să ne simțim mai apropiați. Vorbeam mai sus despre “respirația sufletului”, moment în care simți că e mai important să dai decât sa iei, când recunoști că se întâmplă ceva mistic și totodată istoric pentru propia ta viață. Da, asta am simțit atunci când am făcut cunoștință cu minunatul public din România. De atunci întâlnirile cu publicul au devenit speciale iar pentru că port cu mândrie numele de “Cetățean de onoare” ale comunelor George Enescu, Corlăteni, Vorona, mă simt mândru și onorat. Pentru că deschidem în Suceava ’’Dulcinella’’ împreună cu echipa “Dulcinella” ne-am gândit să creăm un moment pentru câteva familii din Suceava, să contribuim cu un ajutor financiar și să le aducem bucuria dulce la masa de sărbătoare chiar în ziua de 23 Decembrie, atunci când vom deschide oficial cel de-al patrulea magazin din luna Decembrie. Dorința mea este una, oricine își va dori să simtă mirosul “Dulcinella” să poată spune – mă simt ca acasă”, a spus Paladi.