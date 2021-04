My Geisha, noul magazin din Iulius Mall Suceava, propune sucevenilor parfumuri create în Emiratele Arabe și produse coreene pentru îngrijirea tenului

Iulius Mall Suceava a anunțat miercuri, 7 aprilie, că în incinta mall-ului s-a deschis un nou magazin, respectiv My Geisha. Magazinul este dedicat tuturor iubitorilor de esențe unice și pasionatelor de skincare, aduce propuneri de parfumuri create în Emiratele Arabe și produse coreene pentru îngrijirea tenului, a precizat sursa citată.

Note puternice și persistente de ambra, lemn de agar, mosc și multe alte esențe te întâmpină în noua locație a brandului My Geisha, aflată la parterul Iulius Mall Suceava. Disponibile într-o gamă de miresme creată de maeștri parfumieri din Emiratele Arabe, propunerile care au cucerit întreaga țară pot fi testate acum și în Iulius Mall. Irisul, moscul, vanilia și șofranul se împletesc în sticluța Powder, florile de cireș, migdalele dulci și notele delicate de trandafiri pot fi descoperite în parfumul Sakura, iar Cannabis, parfumul care poate fi folosit atât de ea, cât și de el, unește note verzi și lemnoase cu cafea și tabac. My Geisha are și o colecție de uleiuri de parfum, ce persistă până la 24 ore, și a căror arome te cuceresc pe loc.

Pentru cei care sunt în căutarea unui cadou special, noua locație le propune gama my Geisha Luxury, unde vor descoperi o trilogie seducătoare de uleiuri si ape de parfum, în sticluțe de cristal: Foreplay, Rehab și Overdose.

Pentru fiecare dintre doamne și domnișoare, ritualul de skincare este o adevărată experiență. La My Geisha găsești produse coreene pentru îngrijirea pielii, precum: măști de față cu particule de aur ce oferă luminozitate tenului, măști pentru ochi pentru un aspect radiant, exfoliante pentru netezirea pielii, seruri cu acid hialuronic și multe alte produse care au revoluționat industria de beauty.