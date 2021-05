Zilele Teatrului Matei Vișniec 2021 vor avea loc atât online, cât și onsite. Vezi programul complet

În perioada 15-23 mai 2021, Zilele Teatrului Matei Vișniec definesc arta spectacolului ca o sărbătoare a comunității. Tema festivalului de anul acesta este Teatrul și Comunitatea.

Forma hibridă pe care o îmbracă festivalul teatrului sucevean în acest an, impusă de respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-COV2, constă în spectacole pe scenă, în aer liber și online, convorbiri despre teatru online, dialoguri/conferințe/dezbateri online, instalații, lansări de carte, toate acestea încercând să întâmpine așteptările publicului de toate vârstele.

Zilele Teatrului Matei Vișniec 2021 vor debuta, anul acesta, cu o premieră. După succesul înregistrat cu PiSiCi, protagoniștii trupei Fără Zahăr, Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș ne propun un nou proiect muzical – PiSiCi 2, spectacol care va avea premiera în data de 15 mai, la ora 19:00.

Componenta francofonă este prezentă în festival prin spectacole în limbă franceză, cu subtitrare în limba română, după texte de Matei Vișniec și Bernard – Marie Koltès. Componenta anglofonă este prezentă printr-un modul din Decomposed Theatre, de Matei Vișniec, producție a Trap Doors Theatre din Chicago, SUA.

Dialogurile festivalului, desfășurate în parteneriat cu Școala Doctorală de Teatru Iași și moderate de directorul acesteia, criticul de teatru Călin Ciobotari, reunesc în contextul Zilelor Teatrului Matei Vișniec 2021, deși virtual de data aceasta, personalități din spațiul teatral românesc, francez și basarabean: George Banu, Matei Vișniec, Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Octavian Saiu, Petru Hadârcă. Teatrul Național din Chișinău sărbătorește anul acesta 100 de ani de teatru în limba română, în Basarabia.

În programul festivalului se regăsește și Editura Integral care ne va prezenta o Cvadruplă Lansare de carte, ce cuprinde romanele „Penumbra”, „Aici, radio Eros”, „Dor Călător” și „Ludi”, semnate de celebrul Alexander Hausvater, în prezența autorului. Prezintă Elena Brândușa Steiciuc și Călin Ciobotari.

Evenimentul „Ție ce păsări îți cântă” aduce în fața publicului volumul de poezie „Note din secolul Kitsch”, de Antonia Mihăilescu, volum câștigător al Premiului „Alexandru Muşina” pentru debut în poezie, ediția a VII-a și un spectacol poetic participativ în regia autoarei.

Invitații festivalului: George Banu, Matei Vișniec, Constantin Chiriac, Ion Caramitru, Octavian Saiu, Petru Hadârcă, Alexander Hausvater, Aurelian Bălăiță, Călin Ciobotari, Marian Râlea, Doru Mareș, Claudiu Groza, Cristina Rusiecki, Irina Cerchia, Carmen Mihalache, Oana Stoica, Raluca Rădulescu, Luana Popa, Dinel Teodorescu, Antonia Mihăilescu, Asociația Piese Refractare și Teatrul Odeon București, Fundația Abracadabra București, Trap Doors Theatre din Chicago, Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași, Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău, Teatrul Studențesc „Fabulinus”, Teatrul de Vest Reșița, Teatrul pentru copii și tineret „Vasilache” Botoșani.

Comedii, povești, spectacole pentru copii, adolescenți și adulți, spectacole muzicale, clasice și contemporane, lansări de carte, conferințe și dezbateri, toate acestea se vor întâmpla pe parcursul a opt zile, timp în care vă invităm să fiți alături de noi și să vă bucurați de teatru și de artă.

Biletele vor fi puse în vânzare online, pe platforma www.blt.ro și la casieria teatrului. Prețurile biletelor în cadrul festivalului sunt:

spectacole online – 10 lei,

spectacole în sală și în aer liber – 20lei pentru adulți / 10lei pentru studenți și pensionari / 7lei pentru copii și elevi din învățământul preuniversitar,

dialoguri și dezbateri online – gratuit

Vă așteptăm, cu drag, la Zilele Teatrului Matei Vișniec 2021!

Organizatori: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Local Suceava

Parteneri de eveniment: Institutul Cultural Român, Muzeul Național al Literaturii Române, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Școala Doctorală de Teatru Iași, Alianța Franceză Suceava, Crai Nou, Librăria Cărturești Suceava, Editura Integral, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, Iulius Mall Suceava, TPL Suceava

Sponsori: Urban Street Food, Taco Loco Suceava, AQUA Carpatica Suceava, Mobexpert Suceava, Cozonac Bujor

Parteneri Media: Monitorul de Suceava, Jupânu, Nest TV Channel, News Bucovina, Impact FM, Știri Suceava.Net, Suceava.media, Casa de Poezii Light of Ink, Orașul Suceava.ro, Suceava News, Hot News.ro, TV Plus Suceava, Bucovina TV, Radio AS, VIVA FM Suceava, Suceava Live, Obiectiv de Suceava, TVR Iași, Cinema Suceava, Radio Top Suceava, Radio România Cultural, Radio România Iași, newsMe.ro, Televiziunea Intermedia Suceava, Rock FM, Cromtel TV Live, Clement Media

Promotori: Asociația Club Rotary Suceava Bucovina, Asociația SEVA