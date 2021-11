USV organizează o nouă ediție a concursului studențesc în domeniul securității informatice Capture The Flag – USV 2021

În perioada 18-19 noiembrie 2021, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, împreună cu partenerii săi, organizează cea de-a șasea ediţie a concursului studenţesc în domeniul securităţii informatice, CTF-USV 2021.

Potrivit USV, competiția este organizată într-un format de tip CTF (Capture The Flag) şi are în vedere dezvoltarea de soluţii de penetrare a unor bariere de securitate într-un mediu de comunicaţie delimitat, în scopul descoperirii unor breşe electronice şi identificării soluţiilor şi metodelor optime de protejare a informaţiei împotriva accesului neautorizat.

Foto simbol

Competiţia urmăreşte testarea creativităţii şi capacităţii echipelor de studenţi de a utiliza cunoştinţe tehnice specifice pentru a gestiona probleme actuale concrete de securitate informaţională. Obiectivul principal constă în stimularea interesului studenţilor pentru problematica securităţii cibernetice şi evaluarea potenţialului acestora, ca viitori specialişti, de a face faţă provocărilor de securitate informaţională.

Ediția din acest an, care este dotată cu premii, va fi organizată on-line. La concurs pot participa echipe alcătuite din cel mult 4 studenţi, coordonaţi de un cadru didactic. Înregistrarea on-line a participanţilor are loc in intervalul 08-12 noiembrie 2021.

Rezultatele vor fi evaluate de un juriu, care va furniza o clasificare bazată pe rezultatele obţinute. Cele mai bune echipe vor fi premiate. Soluţiile dezvoltate de participanţi vor fi prezentate public, la finalul concursului.

Termene:

– Înregistrare: 08-12 noiembrie 2021

– Competiție on-line: 18-19 noiembrie 2021

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul concursului.

Contact: ctf@usv.ro

Invitaţie oficială.