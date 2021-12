DGASPC Suceava organizează la Iulius Mall a 15-a ediție a evenimentului „Deschide Ochii…! Deschide inima…!” de marcare a Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

Ziua de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are ca obiectiv promovarea înțelegerii de către opinia publică, a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora, anunță DGASPC Suceava.

Potrivit sursei citate, instituția dorește ca prin acțiunile întreprinse să reușească să conștientizeze publicul larg cu privire la importanța schimbării de atitudine față de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate.

În fiecare an, cu excepția anului 2020, DGASPC Suceava a organizat în data de 3 decembrie, evenimentul ,,Deschide Ochii…! Deschide Inima!”-eveniment – manifestare la care au participat, de fiecare dată, sute de copii și persoane adulte cu dizabilități din cadrul centrelor de plasament, din cadrul centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, din structura DGASPC-Suceava precum și din cadrul centrelor care aparțin de ONG-uri, dar și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Siret.

În acest an, pentru a marca importanța zilei de 3 decembrie, se organizează cea de a 15-a ediție a acestui eveniment, dar într-o formă restrânsă, tot la Iulius Mall Suceava.

„Grație conducerii Iulius Mall Suceava, vom organiza o expoziție cu produse hand-made, la care vor participa reprezentanții a 13 centre/servicii pentru copii și adulți cu dizabilități din sistemul de protecție. Din cadrul fiecărui centru/serviciu pentru copii sau persoane adulte cu dizabilități vor participa maxim 4 persoane (doi angajați și doi beneficiari), care dețin certificat verde și care vor expune produsele lucrate în cadrul centrului pe mese și pe panouri puse la dispoziție de către administratorii centrului comercial”, se mai arată în comunicat.

Până acum evenimentul desfășurat cu sprijinul Iulius Mall, cuprindea un spectacol în care vedetele erau, în principal, persoane cu dizabilități și o expoziție cu produse realizate de beneficiarii serviciilor sociale, iar Corul ”Speranța”-al persoanelor cu dizabilități din centre, dirijor, Lucian Afilipoaiei, a reprezentat în ultimii ani, un adevărat succes pentru calitatea pieselor interpretate și talentul artistic al beneficiarilor noștri.

Totodată, au fost invitați interpreți de muzică populară consacrați, dar și debutanți.

„În fiecare an ne-am bucurat ochii, sufletul și inima alături de persoanele cu dizabilități, am dansat împreună, am avut prilejul de a-i încuraja, de a le dărui un zâmbet și o vorbă bună”, arată DGASPC Suceava.

Instituția invită vineri, 3 decembrie a.c, începând cu ora 10.00, sucevenii să viziteze expoziția de la etajul 1 al Iulius Mall Suceava pentru a face împreună o rememorare a acestui eveniment de suflet, pentru care, beneficiarii serviciilor DGASPC Suceava s-au pregătit de fiecare dată de-a lungul unui întreg an cu produse realizate cu mare drag chiar de către ei și cu speranța că munca lor va fi apreciată și valorificată.

„Ca o noutate remarcabilă, la invitația Consiliului de Monitorizare, care a efectuat de curând vizite în cadrul centrelor noastre, o serie de exponate realizate de către persoanele cu dizabilități din centrele noastre au fost trimise la București pentru a participa la expoziția care va avea loc, tot mâine 3 decembrie, în foaierul de la Senatul României, P1, pentru a marca Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități din România. Le mulțumim pe această cale, reprezentanților Consiliului de Monitorizare.Mesajul nostru rămâne același, ca de fiecare dată: „Să recunoaștem abilitatea din orice dizabilitate!” ”La mulți ani” de ziua lor, tuturor persoanelor cu dizabilități din Suceava, din România și din lume”, se arată în mesajul semnat de directorul executiv Georgeta Nadia Crețuleac.