Estimare KeysFin: România, hub regional în IT – industria locală de software va continua să crească în 2021 cu aproximativ 10% și va atinge un nou nivel record, de peste 9,2 miliarde de euro

Industria de software din România a crescut cu aproximativ 10% față de 2019 și a fost cu 250% peste nivelul din 2010, depășind pragul de 8,3 miliarde de euro în 2020, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Analiștii Keysfin estimează continuarea tendinței neîntrerupte de creștere din ultimii 10 ani și atingerea unui nou maxim istoric în anul 2021, de peste 9,2 miliarde de euro.

În anul 2020, în România activau aproape 27 de mii de companii din domeniul software, cu 9% mai multe decât în 2019 și cu 104% mai multe față de anul 2010.

Dintre acestea 25,3 mii sunt microîntreprinderi, 1,1 mii companii mici, 353 companii medii și 21 companii mari.

PANDEMIA RĂMÂNE UNUL DIN MOTOARELE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE SOFTWARE

Atingerea unui nou maxim istoric al pieței locale de software relevă faptul că, deși industria la nivel general a înregistrat o scădere cu 8% ca urmare a pandemiei de COVID-19, companiile de software au reușit să se adapteze contextului pandemic, continuând și în acest an tendința de digitalizare a multor domenii cheie din România.

Un exemplu în acest sens este STARBYTE SRL, o companie locală cu capital 100% românesc, specializată în soluții B2B, care a reușit ca în 2021 să adauge module noi soluției sale de înrolare digitală, 4Apply.

„Pandemia a accelerat considerabil procesele de digitalizare și automatizare în special în sectorul financiar-bancar: de la online onboarding (folosind tehnologii de tip OCR – scan, selfie, liveness sau videocall) și semnarea electronică, la automatizarea proceselor de back-office (verificări în surse multiple cum ar fi ANAF sau Centrala Riscului de Credit, integrarea completă a modelelor interne de scoring și a procesului decizional) până la comunicarea și chiar livrarea către clientul final a produsului sau serviciului pentru care a aplicat. În plus, istoricul bogat în astfel de implementări, capacitatea de a dezvolta rapid și eficient module noi, construite pentru a răspunde cât mai fidel specificațiilor clienților și investiția continuă în dezvoltarea abilităților membrilor echipei noastre au devenit principalele avantaje competitive ale Starbyte”, a declarat Adrian Băcăianu, fondator și CEO Starbyte.

DUBLAREA CONTRIBUȚIEI INDUSTRIEI DE SOFTWARE ÎN ECONOMIA LOCALĂ

„Dincolo de impactul major al crizei sanitare, de riscurile din sfera politică și impredictibilitatea fiscală asociată sau a presiunilor inflaționiste recente, industria de software locală își consolidează rolul cheie în dezvoltarea economiei și transformă România într-un hub regional, după unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere, dacă nu chiar cel mai rapid din ultimii 10 ani, de peste 250%”, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin, unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România.

Ponderea cifrei de afaceri generate de companiile de software din România în sectorul IT&C a crescut de la 32% în 2010, la peste 57% în 2020 prin prisma avansului mult mai rapid al componentei de software, creșterea fiind de 3,5 ori față de dublarea cifrei de afaceri din sectorul IT&C, comparativ cu anul 2010.

La nivelul cifrei de afaceri totale generate de companiile non-financiare din România ponderea industriei de software a crescut de la 1,1% în 2010, la peste 2,4% din total în 2020.

REZULTAT NET RECORD ÎN 2020

Rezultatul net înregistrat de companiile din industria de software a ajuns la aproape 986 milioane de euro în 2020, cu 3,5% mai mult față de 2019 și de peste 6 ori mai mare comparativ cu anul 2010.

De asemenea, în anul 2020, companiile din industria de software au generat 77% din rezultatul net înregistrat de întreg sectorul IT&C și 4,6% din rezultatul net al tuturor companiilor non-financiare din România.

ROCADE ÎN TOP 10 COMPANII* DE SOFTWARE DIN ROMÂNIA

Pentru prima dată în ultimii ani, cea mai mare companie locală de software a devenit IBM ROMÂNIA SRL, cu o cifră de afaceri de aproape 196 milioane de euro în 2020, detronând liderul ORACLE ROMÂNIA SRL, care a înregistrat cea mai mare scădere din Top 10, de 16%, și a coborât pe poziția a treia, cu o cifră de afaceri de 168 milioane de euro în 2020.

După cel mai mare avans din Top 5, respectiv de 27%, pe locul 2 a urcat BITDEFENDER SRL, cu o cifră de afaceri de 178,5 milioane de euro în 2020.

Cele mai mari 10 companii din industrie au cumulat afaceri de aproximativ 1,4 miliarde euro, reprezentând 16,4% din total.

„La momentul întocmirii studiului, rezultatele din 2020 ale UiPath SRL (CUI: 34737997, subsidiară a UiPath Inc., controlată indirect prin UiPath Netherlands Holding B.V.) nu erau disponibile. Compania era pe locul 6 după Cifra de afaceri în 2019, iar pentru 2020, în baza datelor raportate de UiPath, Inc. estimăm o urcare în Top 10 și nu excludem depășirea pragului de 200 milioane de euro, ceea ce înseamnă că UiPath ar putea deveni noul lider al pieței locale de software după cifra de afaceri”, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin.

FORȚA DE MUNCĂ, CHEIA SUCCESULUI

Numărul de angajați din industria software a crescut cu 4% față de 2019 și a fost cu 170% peste nivelul din 2010, la aproape 138 de mii de angajați în 2020, ceea ce înseamnă 70% din totalul forței de muncă din IT&C și 3,4% din numărul angajaților din toate companiile non-financiare din România în 2020.

ROMÂNIA, PEPINIERĂ DE ABSOLVENȚI IT&C

Potrivit ultimelor date de la Eurostat, din 2019, România a ocupat locul 4 ca pondere a numărului de absolvenți IT în total absolvenți cu studii superioare (ISCED 5-8) per țară, din Uniunea Europeană (după Estonia cu 8%, Irlanda cu 7,8% și Finlanda cu 7,4%), având aproximativ 7.900 de absolvenți pe an dintr-un total de 125.000.

La nivelul UE au fost 158 de mii de absolvenți cu specializare IT&C dintr-un total de 4 milioane de absolvenți cu studii superioare în 2019, iar România a ocupat locul 5 ca pondere de absolvenți IT din total absolvenți IT la nivelul UE (după Germania cu 18,7%, Franța cu 18,3%, Spania 12,2% și Polonia cu 11% din totalul absolvenților IT din UE).*Notă: Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor (la sfârșitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN: 5821 (Activități de editare a jocurilor de calculator), 5829 (Activități de editare a altor produse software), 6201 (Activități de realizare a software-ului la comandă), 6202 (Activități de consultanță în tehnologia informației), 6203 (Activități de management – gestiune și exploatare – a mijloacelor de calcul), 6209 (Alte activități de servicii privind tehnologia informației), 6311 (Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe) sau 6312 (Activități ale portalurilor web). Toate cifrele sunt exprimate în euro, iar cursul de schimb folosit a fost cel oficial afișat de Banca Națională a României (la sfârșitul perioadei).