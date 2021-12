Te-ai gandit sa-ti renovezi baia? Evita aceste 4 greseli

A venit si momentul in care, dupa multe amanari te-ai hotarat sa faci anumite schimbari in casa ta? Renovarea baii poate fi un punct de plecare excelent, avand in vedere ca ai atatea variante la dispozitie si elemente de design inovatoare care apar constant pe piata. Fie ca vorbim de o necesitate sau de un vibe diferit pe care vrei sa-l adaugi casei tale, poti face acest lucru chiar de unul singur, daca dispui de instrumentele potrivite. Insa, daca nu ai foarte multa experienta, s-ar putea sa intalnesti anumite obstacole pe parcursul acestui proces de renovare.

Iata asadar, care ar fi greselile pe care ai putea sa le faci cand vine vorba de renovarea baii si cum sa le eviti astfel incat rezultatul final sa fie exact cel pe care ti-l doresti:

Incepi remodelarea baii fara a avea un plan

Sa incepi modificarile din baia ta la intamplare fara a avea un plan clar si sa te adaptezi pe parcurs situatiilor, cu diferite improvizatii poate fi o adevarata greseala. E posibil ca din cauza acestei abordari sa cheltui mai multi bani decat este necesar. De exemplu, daca instalezi toaleta int-un anumit spatiu, iar apoi te gandesti ca acesta nu e cel mai potrivit, mutarea ei ar creste destul de mult investitia in renovare. Asadar, stabileste un design concret si complet inca de la inceput pentru a evita erorile.

Ignori ventilatia baii

Daca baia ta nu este dotata cu ferestre, este absolut necesar sa iei in considerare instalarea unui ventilator. Chiar daca n-ai acorda prea multa importanta unui astfel de sistem sa stii ca ventilatia slaba s-ar putea sa provoace anumite probleme care e posibil sa-ti ruineze intreaga lucrare. Aerul din baie incarcat cu umiditate poate provoca mucegai, care are efecte daunatoare asupra sanatatii. Instaleaza un ventilator silentios, puternic si eficient in baia ta sau opteaza pentru lampile de caldura pentru a reduce umiditatea.

Alegi gresit tipul de pardoseala

Daca alegi sa inlocuiesti pardoseala, fii atent ca aceasta sa fie special conceputa pentru baie. Gresia ceramica, gresia de portelan, scandura de vinil de lux si podeaua din foi de vinil vor functiona cel mai bine in baie, deoarece acestea elimina apa. Lemnul masiv sau podelele laminate, in general nu reprezinta o optiune cand vine vorba de inlocuirea pardoselii, deoarece acestea se degradeaza in timp. Cand vine vorba de piatra naturala, aceasta va avea nevoie de reetansare pentru a impiedica umiditatea sa patrunda in suprafata pietrei.

Daca te hotarasti sa instalezi chiar tu gresia in baie, trateaza totul cu mare atentie si concentrare pentru ca rezultatul final sa arate cat mai profesional posibil. Pentru acest lucru trebuie sa iei in vedere utilizarea unor instrumente de calitate, eficiente care iti pot usura munca. In acest sens, poti alege un polizor unghiular de la SculeAZ si sa te inarmezi cu putina rabdare si indemanare. Daca vei urma regulile generale, cu siguranta vei reusi sa duci la bun sfarsit aceasta misiune!

Inlocuiesti anumite elemente in loc sa le repari

Cand vine vorba de baie, o parte din elemente pot necesita mult efort si bani pentru inlocuire. De aceea poti opta pentru reconditionarea obiectelor vechi. De exemplu poti sa-ti refinisezi cada sau dusul, sa vopsesti dulapurile, sa reglezi chiuveta sau sa refinisezi blatul.

In concluzie, renovarea baii poate fi un proces de lucru cu adevarat entuziasmant si usor de realizat, insa, e nevoie sa eviti anumite greseli care pot cauza cresterea bugetului, a timpului de lucru sau intretineri si reparatii ulterioare costisitoare. (S.E.O.)

Sursa foto: Unsplah.com