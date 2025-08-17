Polițiștii suceveni avertizează: Nu vă lăsați înșelați de oferte false de angajare!



Poliția Suceava trage un semnal de alarmă cu privire la înșelătoriile care exploatează dorința cetățenilor de a găsi un loc de muncă sau de a obține câștiguri rapide.

Sub pretextul unor oferte de angajare atractive sau investiții „garantate”, escrocii cer taxe, comisioane sau garanții, care nu duc niciodată la rezultatele promise.

Cum să te ferești de înșelătorii?

Polițiștii suceveni oferă câteva sfaturi esențiale pentru a evita capcanele:

Nu plătiți taxe sau comisioane! Nicio companie serioasă nu cere bani pentru angajare, iar investițiile cu „câștiguri rapide” sunt, de obicei, înșelătorii. Verificați autenticitatea companiei! Căutați informații oficiale despre firmă pe internet, în Registrul Comerțului sau prin contactarea directă a companiei pe canalele oficiale. Fiți suspicioși la promisiuni nerealiste! Salarii mari pentru muncă puțină, angajări imediate fără interviu sau profituri garantate sunt semne clare de fraudă. Protejați-vă datele personale! Nu trimiteți copii ale documentelor de identitate, CNP sau detalii bancare către persoane necunoscute. Utilizați doar platforme autorizate! Verificați dacă agențiile de recrutare au licență și colaborări oficiale. Cereți contract scris! Citiți cu atenție orice document înainte de a semna sau de a efectua plăți.

Cum recunoști o ofertă falsă?

Promisiuni „prea bune ca să fie adevărate” (salarii mari, muncă ușoară, câștiguri rapide).

Adrese de e-mail suspecte sau neoficiale.

Lipsa unui interviu real sau angajare „pe loc”.

Cereri de bani în avans pentru „taxe” sau „echipamente”.

Solicitarea datelor personale sensibile (CNP, date bancare, poze cu buletinul).

Ce faci dacă ai fost păcălit?

Întrerupe imediat comunicarea cu persoanele suspecte.

Schimbă parolele conturilor afectate (e-mail, bancare).

Blochează cardul și informează banca dacă ai furnizat datele acestuia.

Sesizează poliția cât mai curând posibil!

Polițiștii suceveni îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să raporteze orice suspiciune la 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție. Nu lăsați promisiunile false să vă afecteze siguranța financiară!