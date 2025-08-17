Accident în Rădășeni: O femeie a căzut cu triciclul electric într-un șanț



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, duminică dimineața în jurul orei 6:06, prin apel la 112 despre un incident petrecut pe raza comunei Rădășeni, județul Suceava, unde o persoană ar fi căzut cu un triciclu electric într-un pârâu.

Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că, în jurul orei 06:05, o femeie din comuna Rădășeni, în timp ce conducea un triciclu electric pe strada Serpentina Bunești din Fălticeni, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga.

Aceasta s-a răsturnat în șanțul din dreapta drumului, fără implicarea altor vehicule sau persoane.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.

Diagnosticul stabilit a fost „excoriații faciale și contuzie la piciorul stâng”, fără a necesita internare. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,00 mg/l în aerul expirat.

Din primele verificări, cauza accidentului a fost neadaptarea vitezei triciclului la condițiile de drum în curbă. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului.