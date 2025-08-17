Accident în Rădășeni: O femeie a căzut cu triciclul electric într-un șanț


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, duminică dimineața în jurul orei 6:06, prin apel la 112 despre un incident petrecut pe raza comunei Rădășeni, județul Suceava, unde o persoană ar fi căzut cu un triciclu electric într-un pârâu.

Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că, în jurul orei 06:05, o femeie din comuna Rădășeni, în timp ce conducea un triciclu electric pe strada Serpentina Bunești din Fălticeni, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga.

Aceasta s-a răsturnat în șanțul din dreapta drumului, fără implicarea altor vehicule sau persoane.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.

Diagnosticul stabilit a fost „excoriații faciale și contuzie la piciorul stâng”, fără a necesita internare. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,00 mg/l în aerul expirat.

Din primele verificări, cauza accidentului a fost neadaptarea vitezei triciclului la condițiile de drum în curbă. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR