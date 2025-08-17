Râsul scăpat din lesă la Fălticeni a fost dus la Zoo Rădăuți. Garda de Mediu Suceava va stabili ce măsuri legale se vor dispune în continuare



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, sâmbătă după amiaza la ora 18:15, prin apel la 112 de către un bărbat din comuna Miroslava, județul Iași, care a raportat că un râs pe care îl deținea a scăpat din lesă la locuința cumnatului său din Fălticeni, strada Pleșești Gane, județul Suceava.

O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică și jandarmi din cadrul Detașamentului 6 Jandarmi Fălticeni s-au deplasat la fața locului, unde au identificat apelantul și au efectuat verificări.

S-a stabilit că, în jurul orei 12:00, bărbatul, aflat în vizită la locuința cumnatului său din Fălticeni, deținea un râs ținut în lesă.

În jurul orei 17:35, din cauza unei clipe de neatenție, animalul a scăpat, a sărit gardul proprietății și s-a îndreptat spre zona satului Petia.

În urma căutărilor efectuate de proprietar, împreună cu un jandarm, râsul a fost găsit în apropierea unei locuințe de pe strada Pleșești Gane.

Animalul a fost transportat și predat Grădinii Zoologice din municipiul Rădăuți pentru îngrijire.

Garda de Mediu Suceava a fost notificată și va examina animalul pentru a stabili dacă acesta aparține unei specii protejate de lege și pentru a dispune măsurile legale necesare.