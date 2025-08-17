Râsul scăpat din lesă la Fălticeni a fost dus la Zoo Rădăuți. Garda de Mediu Suceava va stabili ce măsuri legale se vor dispune în continuare


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, sâmbătă după amiaza la ora 18:15, prin apel la 112 de către un bărbat din comuna Miroslava, județul Iași, care a raportat că un râs pe care îl deținea a scăpat din lesă la locuința cumnatului său din Fălticeni, strada Pleșești Gane, județul Suceava.

O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică și jandarmi din cadrul Detașamentului 6 Jandarmi Fălticeni s-au deplasat la fața locului, unde au identificat apelantul și au efectuat verificări.

S-a stabilit că, în jurul orei 12:00, bărbatul, aflat în vizită la locuința cumnatului său din Fălticeni, deținea un râs ținut în lesă.

În jurul orei 17:35, din cauza unei clipe de neatenție, animalul a scăpat, a sărit gardul proprietății și s-a îndreptat spre zona satului Petia.

În urma căutărilor efectuate de proprietar, împreună cu un jandarm, râsul a fost găsit în apropierea unei locuințe de pe strada Pleșești Gane.

Animalul a fost transportat și predat Grădinii Zoologice din municipiul Rădăuți pentru îngrijire.

Garda de Mediu Suceava a fost notificată și va examina animalul pentru a stabili dacă acesta aparține unei specii protejate de lege și pentru a dispune măsurile legale necesare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR