Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben pentru județul Suceava cu risc de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Suceava, Moldova și Bistrița

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis avertizări hidrologice cod galben și cod portocaliu valabile pentru județul Suceava, în perioada 17 august 2025, ora 12:00 – 18 august 2025, ora 18:00.

Astfel, potrivit atenționării sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe râurile din bazinele hidrografice afectate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Avertizarea Cod Galben este valabilă în intervalul 17.08.2025, ora 12:00 – 18.08.2025, ora 18:00, pe râurile din bazinul hidrografic Suceava (bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior), Moldova (bazin amonte stația hidrologică Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval) și Bistrița (bazin amonte Acumularea Izvoru Muntelui și afluenții aferenți sectorului aval). Se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, care pot genera inundații locale.

Avertizarea Cod Portocaliu este valabilă în intervalul 17.08.2025, ora 15:00 – 18.08.2025, ora 12:00, în bazinele hidrografice ale râurilor Suceava, Moldova și Bistrița (bazin amonte stația hidrologică Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval).

Potrivit hidrologilor, fenomenele de viituri rapide și scurgeri pe versanți se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare, în special pe râurile mici din județul Suceava, cu risc crescut de inundații locale.