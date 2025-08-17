Poliția a probat fapta de omor în cazul decesului suspect din Horodnic de Jos: Un bărbat a fost arestat preventiv



În urma unui eveniment de deces suspect sesizat în data de 11 august 2025, poliția a elucidat un caz grav de omor în comuna Horodnic de Jos.

Astfel, cercetările făcute de polițiști și o percheziție domiciliară efectuată pe 16 august 2025 la locuința unui suspect, Petru Teleagă, au dus la stabilirea faptelor.

Reamintim că în dimineața zilei de 11 august 2025, în jurul orei 07:30, o persoană a fost găsită decedată într-o anexă tip șură din gospodăria unui localnic din Horodnic de Jos.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 de către proprietarul gospodăriei, care a declarat că nu cunoaște circumstanțele decesului.

Echipajul de poliție și ambulanța ajunse la fața locului au constatat decesul victimei, un bărbat din aceeași comună, fără semne vizibile de violență pe corp.

Inițial, cazul a fost înregistrat ca „ucidere din culpă” după ce un bărbat, devenind ulterior suspect, a anunțat că a găsit în șura lui un bărbat mort în condiții pe care nu le cunoaște. Ulterior, în urma investigațiilor și a percheziției domiciliare din 16 august 2025, s-a stabilit că suspectul, un bărbat din Horodnic de Jos, ar fi comis infracțiunea de omor.

Anchetatorii arată că în data de 10 august 2025, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de băuturi alcoolice, suspectul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri, provocându-i un traumatism toraco-abdominal cu ruptură de hil renal și hemoragie internă, care au cauzat decesul.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, începând cu 16 august 2025, ora 20:20, și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani. Pe 17 august 2025, urmează să fie pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de omor, suspectul fiind audiat în calitate de inculpat și prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Instanța a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă.

Minuta instanței: Admite propunerea Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava privind luarea măsurii arestării preventive în dosarul nr. 3504/138/P/2025, fa?ă de inculpatul Teleagă Petru. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului , cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. 1 C.pen., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.08.2025 şi până la data de 15.09.2025, inclusiv. În conformitate cu disp. art. 230 Cod procedură penală, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Teleagă Petru. În temeiul art. 227 alin. 2 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului Teleagă Petru, formulată prin apărător desemnat din oficiu, de luare faţă de acesta a măsurii preventive a arestului la domiciliu. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272 alin. 1 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu Chirimbuţă Alexandra – Andreea, în sumă de 754 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror. Pronunțată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 17.08.2025, ora 13:50.