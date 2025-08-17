Polițiștii atenținonează: „Îmbrățișarea falsă” face victime în Suceava!



O metodă de furt tot mai răspândită, cunoscută drept „îmbrățișarea falsă”, face victime în rândul cetățenilor din județul Suceava.

Potrivit Poliției Județene Suceava, infractorii se dau drept cunoștințe vechi, abordează victimele prietenos și le îmbrățișează „cu bucurie”, profitând de moment pentru a sustrage portofele, telefoane sau alte bunuri de valoare.

Un caz recent a avut loc în Suceava, în minivacanța de 15 august 2025. Un bărbat de 39 de ani a raportat la Secția de Poliție Burdujeni că i-a fost furat un telefon mobil în valoare de 1.200 de lei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:00, în stația de autobuz de pe strada Jean Bart, lângă gară.

Victima, care consumase băuturi alcoolice anterior într-un bar din zonă, a fost abordată de un bărbat necunoscut. Acesta l-a îmbrățișat de mai multe ori, aparent prietenește, după care a dispărut.

La scurt timp, bărbatul a constatat că unul dintre cele două telefoane mobile îi lipsește. Deși a încercat să-și localizeze telefonul, care încă suna, nu l-a mai găsit. Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt.

Cum să vă protejați?

Păstrați distanța față de persoane necunoscute care încearcă să vă îmbrățișeze sub diverse pretexte.

Evitați să țineți obiecte de valoare în buzunare exterioare sau genți nesecurizate.

Fiți vigilenți în spații aglomerate, precum gări, piețe sau zone comerciale.

Dacă sunteți abordați suspect sau deveniți victima unui astfel de furt, apelați imediat 112!

Poliția recomandă prudență maximă pentru a evita astfel de incidente și îndeamnă cetățenii să raporteze orice comportament suspect.