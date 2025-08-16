Râsul pierdut din Fălticeni, recuperat în siguranță de jandarmi



Jandarmeria Suceava a informat publicul că, râsul pierdut sâmbătă după amiaza în Fălticeni a fost prins.

Reamuntim că sâmbătă cursul în municipiul Fălticeni, zona Țarna Mare, a fost pierdut un râs.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat din județul Iași, aflat în vizită la rude în Fălticeni, a adus cu el un râs în vârstă de aproximativ un an, achiziționat din Polonia. Animalul, ținut inițial în lesă, a scăpat de sub controlul proprietarului, generând o situație neobișnuită în zonă.

În urma apelurilor primite, jandarmii, împreună cu alte instituții abilitate, au intervenit prompt pentru gestionarea situației și protejarea cetățenilor.

În jurul orei 22:15, râsul a fost localizat pe strada Pleșești Gane din Fălticeni și recuperat în siguranță, fără a provoca incidente sau pagube.