VIDEO//Jandarmii continuă căutările râsului pierdut în Fălticeni: Proprietarul, sancționat cu avertisment

Cazul râsului pierdut în municipiul Fălticeni, județul Suceava, rămâne în atenția autorităților.

Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava a preluat cazul pentru a verifica legalitatea deținerii animalului.

În urma sesizării inițiale, proprietarul a fost sancționat contravențional cu un avertisment scris, conform art. 2, pct. 17 din Legea 61/1991, pentru nesupravegherea animalelor care pot prezenta un pericol pentru persoane sau bunuri.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, plutonier major Magdalena Hatnean, jandarmii continuă operațiunile de căutare a râsului în zona Fălticeni și îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să raporteze orice informație relevantă autorităților.

Populația din zonă este avertizată să evite contactul direct cu animalul și să semnaleze imediat prezența acestuia la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la 112.

Autoritățile reiterează importanța respectării reglementărilor privind deținerea și supravegherea animalelor exotice pentru a preveni astfel de incidente.

Potrivit autorităților, râsul era ținut în lesă, însă a scăpat de sub controlul proprietarului, generând îngrijorare în rândul localnicilor. Jandarmii, în colaborare cu alte instituții abilitate, au intervenit prompt în zonă pentru a gestiona situația și a asigura siguranța cetățenilor.

Jandarmeria Suceava recomandă locuitorilor să fie prudenți, să evite apropierea de animal în cazul în care acesta este observat și să contacteze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența lui.

Din discuțiile purtate cu apelantul, acesta susține că deține documente legale de achiziționare și deținere a animalului.

Totodată, apelantul a declarat faptul că animalul este înregistrat, are CIP de luare în evidență, dar nu cu GPS pentru localizare.