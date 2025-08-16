Alertă în Fălticeni: Un râs a fost scăpat de proprietar din lesă



Jandarmeria Suceava a fost alertată cu privire la prezența unui animal sălbatic, un râs, în zona Țarna Mare din municipiul Fălticeni.

În urma verificărilor, s-a constatat că animalul, în vârstă de aproximativ un an, a fost adus din Polonia de un bărbat din județul Iași, aflat în vizită la rude în localitate.

Potrivit autorităților, râsul era ținut în lesă, însă a scăpat de sub controlul proprietarului, generând îngrijorare în rândul localnicilor. Jandarmii, în colaborare cu alte instituții abilitate, au intervenit prompt în zonă pentru a gestiona situația și a asigura siguranța cetățenilor.

Jandarmeria Suceava recomandă locuitorilor să fie prudenți, să evite apropierea de animal în cazul în care acesta este observat și să contacteze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența lui.

Din discuțiile purtate cu apelantul, acesta susține că deține documente legale de achiziționare și deținere a animalului.

Totodată, apelantul a declarat faptul că animalul este înregistrat, are CIP de luare în evidență, dar nu cu GPS pentru localizare.

În cauză, a fost sesizată Poliția Animalelor.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și vor oferi actualizări constante privind evoluția evenimentului.

„Facem apel către populație să nu intre în panică. Râsul este un animal sălbatic și, deși nu manifestă în mod normal un comportament agresiv față de oameni, poate deveni imprevizibil.

Recomandări pentru cetățeni:

-Evitați apropierea de animal, în cazul în care îl observați;

-Nu încercați să îl hrăniți sau să îl capturați;

-Supravegheați copiii și animalele de companie;

-Sesizați imediat prezența râsului la numărul unic de urgență 112.”, a transmis purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, Magdalena Hatnean.

