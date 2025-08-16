Soprana Irina Baianț anunță debutul conceptului muzical „Lyrica” la Suceava, în cadrul „Simfoniilor de Toamnă”



Soprana Irina Baianț a anunțat, sâmbătă, pe pagina sa de socializare, lansarea unui nou concept muzical, intitulat „Lyrica”, ce va debuta pe 11 septembrie 2025, în cadrul celei de-a XII-a ediții a evenimentului „Simfonii de Toamnă”, organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina.

Evenimentul promite o seară memorabilă de muzică clasică, găzduită pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, începând cu ora 19:00.

Spectacolul „Lyrica” va reuni artiști de renume, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, alături de Orchestra Operei Naționale din Iași, avându-l drept concert maestru pe Radu Cotoman. Pianistul Xenti Runceanu va completa distribuția, aducând o notă distinctă serii.

Invitați speciali sunt trei tenori ieșeni de excepție: Florin Guzgă, al cărui timbru cald și emoțional cucerește publicul, Andrei Apreotesei, remarcabil prin carismă și prezență scenică, și Andrei Fermesanu, care transformă fiecare interpretare într-un moment de neuitat.

Un punct de atracție al serii va fi participarea Coralei „Ciprian Porumbescu”, condusă de dirijorul Alexandru Semeniuc și manageriată de Ionuț-Vichentie Ilisoi.

Corala, cvadruplu medaliată cu aur la Jocurile Corale Mondiale (Coreea de Sud, 2023) și Jocurile Corale Europene (Danemarca, 2025), va aduce o contribuție valoroasă la această experiență culturală.

„Vă așteptăm cu multe alte surprize pe 11 septembrie, de la ora 19.00 pe esplanada Casei de Cultură Suceava”, a transmis soprana Irina Baianț, invitând publicul să se alăture acestui regal muzical.