Poliția Suceava: A crescut numărul incidentelor rutiere cu trotinete și triciclete electrice

În ultima perioadă, județul Suceava a înregistrat o creștere a incidentelor rutiere implicând triciclete și trotinete electrice, victimele fiind minori, adolescenți și persoane vârstnice. Mulți conducători ignoră legislația rutieră și nu adoptă măsurile minime de siguranță, ceea ce duce la accidente frecvente, uneori cu consecințe grave.

Incidente recente în județul Suceava

Accident în Sucevița: Pe 13.08.2025, în jurul orei 22:30, două minore de 15 și 14 ani se deplasau pe aceeași trotinetă electrică pe strada Speranței din satul Voievodeasa, comuna Sucevița. În timpul deplasării, minora de 15 ani, care conducea trotineta, a pierdut controlul, ambele căzând într-un șanț. Părinții le-au transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, iar ulterior au fost transferate la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare. Testul etilometru efectuat minorei de 15 ani a fost negativ. S-a întocmit dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. (2) și (4) și art. 194 alin. (1) lit. b) din Codul Penal. Accident în Gura Humorului: Tot pe 13.08.2025, la ora 19:15, un bărbat de 34 de ani din Gura Humorului, aflat pe o trotinetă electrică pe bulevardul Bucovina, a pierdut controlul din cauza vitezei neadaptate și a suprafeței de piatră cubică, derapând și fiind proiectat pe carosabil. Un echipaj SMURD l-a transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, ulterior fiind transferat la UPU Suceava. Testul etilometru a indicat 0,00 mg/l alcool pur. S-a deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. (2) și (3) din Codul Penal. Accident în Stroiești: La aceeași dată, în jurul orei 20:00, un bărbat de 86 de ani din Stroiești a condus un triciclu electric pe DC 72, în afara localității, și a pierdut controlul, fiind proiectat pe carosabil. În urma accidentului, acesta a suferit vătămări corporale grave, fiind prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. (2) și (3) din Codul Penal.

Reguli și recomandări pentru conducerea tricicletelor electricePoliția Suceava reamintește că tricicletele electrice sunt supuse reglementărilor rutiere, în funcție de caracteristicile tehnice (putere, viteză maximă). Pentru tricicletele cu viteză sub 25 km/h și putere sub 4000W, nu este necesar permis de conducere, dar trebuie respectate regulile generale de circulație:

Vârsta minimă: 14 ani.

Circulația: Obligatoriu pe piste de biciclete, dacă există; dacă nu, pe drumuri cu viteză maximă de 50 km/h. Circulația pe trotuare este interzisă.

Transport pasageri: Interzis.

Echipament: Tricicletele trebuie să fie în stare tehnică bună, echipate cu lumini și dispozitive reflectorizante. Casca de protecție este obligatorie pentru cei sub 16 ani pe carosabil și recomandată tuturor.

Alcool: Conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive este interzisă.

Înmatriculare: Tricicletele cu viteză peste 45 km/h sau putere mare sunt considerate mopede/motociclete și necesită permis (AM sau B1), înmatriculare și asigurare RCA.

Recomandări pentru siguranță:

Verificați caracteristicile tehnice ale tricicletei pentru a respecta cerințele legale.

Purtați cască de protecție și respectați regulile de circulație.

Consultați legislația sau un specialist pentru a vă asigura că tricicleta este folosită corect.