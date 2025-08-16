Polițiștii Biroului Siguranță Școlară prezenți zilnic în ”școlile de vară” și taberele școlare în cadrul Campaniei „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cadrul Campaniei de informare cu privire la drepturile și obligațiile tinerilor în funcție de vârstă și cu privire la necesitatea protejării acestora împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului de minori, pornografiei infantile și a oricărei forme de violență- „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în cursul lunii iulie, au desfășurat 54 activități cu caracter informativ –preventiv, respectiv 35 în școli de vară și 19 în tabere școlare, beneficiari fiind peste 3000 elevi și cadre didactice.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, în colaborare cu cadre ale Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Suceava, au desfășurat activități la: Școala Gimnazială nr.3 Suceava, Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți, Școala Gimnazială Valea Moldovei, Școala Gimnazială ”Jean Bart” Suceava, Școala Gimnazială ”Ioan Ciurea” Fălticeni,Școala Gimnazială ”George Tofan” Bilca, Școala Gimnazială Berchișești, Școala Gimnazială ”Ion Barbir” Capu Câmpului, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava ș.a., respectiv în: Tabăra ”Misterele Bucovinei” Mănăstirea Humorului, Tabăra ”Pe cai la Mitoc”, Tabăra ”Ditheo” Frasin, Tabăra ”Wunderkind” Găinești/Slatina, având ca teme: prevenirea violenței școlare, a abuzului, neglijării, exploatării, traficului de minori și a pornografiei infantile în rândul copiilor și tinerilor, cu accent pe promovarea drepturilor și a responsabilităților acestora în funcție de vârstă.

O activitate care a vizat prevenirea implicării copiilor în accidente rutiere pe timpul vacanței de vară a fost desfășurată de polițiștii Biroului Siguranță Școlară și Serviciului Rutier în cadrul taberei organizate de Parohia ”Sfânta Treime” Șcheia, la inițiativa părintelui paroh Pricop Bogdan.

În cadrul întâlnirii polițiștii le-au prezentat copiilor printre altele: regulile de circulație ce trebuie respectate în calitate de pietoni, insistând pe importanța traversării regulamentare a străzii și necesitatea purtării unor elemente reflectorizante la îmbrăcăminte, încălțăminte, rucsacuri etc după lăsarea întunericului, circulația cu bicicleta sau trotineta în condiții de siguranță prin folosirea benzilor dedicate acestei categorii de participanți la trafic, portul echipamentelor de protecție(cască, genunchiere, cotiere etc) ș.a..

Activitățile preventive vor continua în unitățile de învățământ preuniversitar care organizează ”școli de vară” în perioada următoare: Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Colegiul ” Ștefan cel Mare” Suceava, Școala Gimnazială Todirești, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni ș.a., precum și în taberele organizate în mai multe zone ale județului.

Pentru perioada vacanței polițiștii recomandă:

Copiilor:

– În drumeții/excursii nu vă îndepărtați de grup sau de persoana adultă care vă însoțește!

– Nu consumați băuturi alcoolice, băuturi energizante sau substanțe interzise, efectele acestora putând fi nocive pentru organism!

– Nu legați prietenii cu persoane care manifestă comportament deviant și nu intrați în anturaje dubioase!

– Nu legați prietenii cu persoane necunoscute pe rețelele de socializare, chat-urile jocurilor etc, nu dezvăluiți acestora date personale, nu acceptați întâlniri față în față și nu trimiteți fotografii sau materiale video!

– Evitați frecventarea locurilor unde se consumă băuturi alcoolice, droguri sau se practică jocuri de noroc!

– Nu vă jucați pe drumurile publice sau în apropierea acestora ci doar în locuri special amenajate în acest sens, unde nu circulă autovehicule( parcuri, terenuri de sport, locuri de joacă etc)!

– După lăsarea întunericului sau în alte condiții de vizibilitate redusă, folosiți îmbrăcăminte de culoare deschisă sau cu elemente reflectorizante, care vă face mai vizibili în lumina farurilor!

– Traversați strada numai pe trecerea de pietoni și doar la culoarea verde a semaforului!

Părinților:

Discutați deschis cu copilul dumneavoastră, învățați-l cum să reacționeze în situația în care se rătăcește, asigurați-vă că acesta vă cunoaște numele complet, numărul de telefon precum și adresa!

Învățați copilul că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă!

Învățați copilul să fie atent și să nu creadă tot ce vede în mediul online! Vorbiți despre pericolele întâlnirilor cu persoanele pe care le-a cunoscut online! Explicați-i importanța de a nu face publică locația în care se află și de a nu posta fotografii personale!

Când plecați în vacanță, pe litoral, la munte sau în alte zone turistice, nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat, mai ales în zonele aglomerate!