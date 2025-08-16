Atenție la furturile de biciclete și trotinete electrice: Poliția Suceava avertizează și oferă recomandări



În ultimele zile, Poliția Județeană Suceava a înregistrat mai multe cazuri de furturi de biciclete, majoritatea fiind lăsate nesupravegheate sau depozitate în spații neasigurate corespunzător, cum ar fi scările de bloc sau zone publice.

În multe situații, suspecții identificați de polițiști au pretins că au găsit bicicletele abandonate, încercând să evite răspunderea penală pentru furt.

Cazuri recente de furturi de biciclete în Suceava

Furt în fața unui restaurant: La data de 15.08.2025, ora 15:00, un bărbat a sesizat Poliția Municipiului Suceava că bicicleta fiului său minor, în vârstă de 14 ani, a fost sustrasă în seara zilei de 14.08.2025, în jurul orei 19:15, din fața unui restaurant de pe strada Ștefan cel Mare. Minorul a lăsat bicicleta nesupravegheată, rezemată de gardul restaurantului, în timp ce a intrat să ridice o comandă. Ulterior, a uitat de bicicletă și a plecat pe jos spre casă. A doua zi, la revenirea în zonă, a constatat că bicicleta, în valoare de 1.300 lei, fusese sustrasă. Poliția a întocmit un dosar penal pentru „furt”, conform art. 228 alin. 1 din Codul Penal. Două biciclete furate din scara unui bloc: Pe 13.08.2025, ora 09:30, o femeie de 39 de ani din Suceava a raportat că, în intervalul 12.08.2025, ora 22:00 – 13.08.2025, ora 07:00, persoane necunoscute i-au sustras două biciclete depozitate la parterul scării blocului în care locuiește. Bunurile, neasigurate cu sisteme antifurt, au o valoare estimată la 8.000 lei. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de „furt”. Bicicletă sustrasă din scara unui bloc: Tot pe 13.08.2025, ora 15:50, o femeie de 36 de ani din Suceava a sesizat că bicicleta fiului său a fost furată din scara blocului, unde fusese lăsată neasigurată în seara zilei de 12.08.2025, după ora 21:00. Furtul a fost constatat în dimineața următoare, prejudiciul fiind estimat la 950 lei. S-a întocmit dosar penal pentru „furt calificat”, conform art. 228 și 229 din Codul Penal. Trotinetă electrică recuperată: Pe 13.08.2025, ora 16:39, un tânăr de 22 de ani din comuna Stroiești a sesizat că i-a fost sustrasă o trotinetă electrică lăsată neasigurată în fața unui centru comercial din Suceava, după ce accesul cu aceasta în interior i-a fost interzis. În urma verificărilor, polițiștii au recuperat trotineta, care fusese mutată la o altă intrare a complexului, conform unui agent de pază. Bicicletă furată din scara unui bloc: La data de 13.08.2025, ora 17:30, un bărbat de 44 de ani din Suceava a raportat că o bicicletă lăsată neasigurată la parterul unui bloc a fost sustrasă în intervalul 12.08.2025, ora 12:00 – 13.08.2025, ora 07:10. Prejudiciul este estimat la 1.500 lei, iar poliția a deschis un dosar penal pentru „furt”.

Metode folosite de hoți și recomandări pentru prevențiePoliția Suceava avertizează că hoții de biciclete folosesc metode precum tăierea sistemelor antifurt, forțarea ușilor boxelor sau magaziilor, utilizarea cheilor potrivite sau ridicarea bicicletelor peste balustrade. Furturile au loc frecvent noaptea, dar și în timpul zilei, mai ales dacă bicicletele sunt lăsate neasigurate.Pentru a preveni furturile, polițiștii recomandă:

Depozitarea bicicletelor în spații sigure, cum ar fi locuința sau beciuri bine securizate, evitând scările de bloc.

Utilizarea a două sisteme antifurt: unul pentru cadru, roata din spate și un obiect fix, iar celălalt pentru roata din față și cadru.

Fixarea bicicletei de un corp bine ancorat în sol, care să nu poată fi smuls sau ridicat.

Înlocuirea sistemelor „quick release” cu încuietori antifurt pentru ghidon, șa și roți.

Achiziționarea unor dispozitive de siguranță performante (antifurt cu cablu de oțel, lanț cu lacăt, alarmă sau disc de blocare).

Evitarea lăsării bunurilor personale (genți, telefoane) pe bicicletă.

Păstrarea actelor de proveniență ale bicicletei, notarea seriei și realizarea de fotografii pentru identificare în caz de furt.

Verificarea provenienței bicicletelor second-hand și raportarea oricăror suspiciuni la poliție.

Poliția Județeană Suceava îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să ia măsuri pentru a-și proteja bunurile, reducând astfel riscul de a deveni victime ale furturilor.