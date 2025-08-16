Doi răniți după ce s-au răsturnat cu autoturismul pe un drum forestier la Crucea



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost alertată, vineri după amiaza, prin apel la 112 de către o femeie din comuna Crucea, care a semnalat că soțul și tatăl său au fost implicați într-un accident rutier pe un drum forestier din zonă, răsturnându-se cu mașina.

O echipă operativă s-a deplasat la fața locului și, în urma primelor cercetări, a stabilit că, în jurul orei 13:00, un bărbat din comuna Crucea, împreună cu socrul său, ambii din aceeași localitate, se deplasau cu un autoturism marca Suzuki Vitara pe un drum forestier, nedestinat circulației publice, în zona împădurită a comunei Crucea, pentru a culege ciuperci.

În timpul coborârii, sistemul de frânare al vehiculului a cedat, ceea ce a dus la răsturnarea autoturismului. Cei doi ocupanți au suferit leziuni ușoare.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – Substația Vatra Dornei a intervenit la fața locului și i-a transportat pe cei doi bărbați la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 15 Vatra Dornei.