Accident rutier în comuna Moara: Adolescent pe motocicletă rănit după ce a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri, cu privire la un accident rutier produs pe DJ 209C, în comuna Moara, în urma căruia o persoană a fost rănită.
Echipaje de poliție rutieră și un criminalist s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.
Din investigații a reieșit că, la ora 09:00, o femeie de 38 de ani, din Cernăuți, Ucraina, aflată la volanul unui autoturism marca Mercedes-Benz Sprinter, circula dinspre municipiul Suceava către localitatea Frumoasa.
În momentul în care a efectuat un viraj la stânga pentru a intra în parcarea unui supermarket, nu a acordat prioritate de trecere, fiind acroșată în partea stânga-față de un motociclu marca Honda, condus de un tânăr de 16 ani, din județul Vaslui, care circula din direcția Frumoasa către Suceava.
În urma impactului, conducătorul motocicletei a fost rănit și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism prin accident rutier, suspect de fractură a piramidei nazale și multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, gambelor și genunchilor.
Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).
În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. (2) și (3) din Codul Penal, cercetările fiind în curs de desfășurare.
