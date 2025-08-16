Atenționare meteorologică cod galben pentru județul Suceava de instabilitate atmosferică



Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, două avertizări de tip Cod Galben pentru instabilitate atmosferică, valabile în zilele de 17 și 18 august 2025, care vizează și județul Suceava.

Prima avertizare este valabilă duminică, 17 august, de la ora 13:00 până la ora 21:00 și vizează fenomene precum averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Sunt afectate Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane.

În aceste regiuni, se vor semnala averse torențiale, cu acumulări de apă de 20…30 l/mp, izolat peste 40…50 l/mp, în special în zonele montane.

Vântul va avea rafale de 50…70 km/h, iar izolat se va forma grindină de dimensiuni mici și posibil medii (1–3 cm).

A doua avertizare este valabilă de duminică 17 august, ora 21:00 până luni, 18 august, ora 10:00.

Meteorologii arată că instabilitatea atmosferică va continua, cu averse ce vor aduce 20…25 l/mp, izolat peste 35…40 l/mp, rafale de vânt de 50…55 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).