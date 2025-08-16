Incendiul devastator din Valea Putnei a fost pus intenționat: Proprietarul gospodăriei a murit în flăcări



Pompierii militari ai Secției Câmpulung Moldovenesc, alături de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, au intervenit, vineri seara, în satul Valea Putnei pentru a stinge un incendiu violent.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, echipajele au acționat cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră două anexe gospodărești și acoperișul unei locuințe, existând riscul extinderii la o clădire învecinată.

Incendiul a mistuit anexele, care includeau un adăpost de animale, magazii de lemne și un depozit de furaje, precum și acoperișul casei, pe o suprafață totală de aproximativ 180 de metri pătrați.

Au fost distruse circa 30 de metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale și o tonă de plante furajere, iar elementele de construcție ale clădirilor afectate s-au degradat.

În una dintre anexele cuprinse de flăcări a fost descoperit trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 89 de ani.

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Datorită intervenției pompierii au reușit să salveze restul locuinței și clădirea din vecinătate, împreună cu bunurile aferente.

Misiunea s-a încheiat la ora 4:00, după ore intense de luptă cu flăcările.