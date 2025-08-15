Incendiu de proporții în Pojorâta: Casa și anexele unei gospodării, cuprinse de flăcări



Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara la o gospodărie din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările au afectat casa de locuit și două construcții anexe, provocând pagube materiale semnificative.

La fața locului intervin pompierii militari și civili cu cinci autospeciale de stingere, sprijiniți de o ambulanță SMURD.

Forțele de intervenție au reușit să localizeze incendiul și lucrează intens pentru lichidarea acestuia.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii depun eforturi pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, iar cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite în urma unei anchete.