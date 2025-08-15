Bucovina, unită în rugăciune de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Mii de pelerini la Putna și Cacica



Bucovina a fost astăzi centrul spiritual al țării marcat de momente de profundă reculegere și comuniune prilejuite de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Mii de credincioși au participat la slujbele oficiate la Mănăstirea Putna și la Basilica Minor din Cacica, în două evenimente care au adus împreună ierarhi, pelerini și reprezentanți ai autorităților.

Putna – „Ierusalimul Neamului Românesc”



La Mănăstirea Putna, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alături de PS Ieronim, Episcop vicar patriarhal, PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, și PS Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Gazda evenimentului, Arhimandritul dr. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, a transformat sărbătoarea într-o adevărată întâlnire a sufletelor, păstrând vie tradiția și memoria locului.

Cuvântul de învățătură al pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, a adus speranță și întărire spirituală pelerinilor prezenți.

Cacica – 25 de ani de Basilica Minor



La Cacica, mii de pelerini au celebrat 25 de ani de la ridicarea sanctuarului la rangul de Basilica Minor, printr-o Liturghie solemnă prezidată de Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, alături de PS Iosif Păuleț, Episcop al Episcopiei Romano-Catolice Iași, și PS Petru Sescu, Episcop auxiliar de Iași.

Evenimentul a marcat un sfert de secol de la decizia Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, consolidând importanța spirituală a acestui loc sfânt.

La aceste momente au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, alături de Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Cristian Sologon, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ghervazen Longher, deputat și președinte al Uniunii Polonezilor din România, precum și primari și reprezentanți ai administrației locale.

Prezența lor a subliniat unitatea și solidaritatea comunității bucovinene.

„Astăzi, Bucovina a arătat că rugăciunea nu are granițe, iar credința ne leagă într-o singură inimă”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

Mii de oameni au trăit o zi de pace și speranță sub ocrotirea Maicii Domnului, purtând în suflet lumina acestei sărbători.