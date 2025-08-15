Accident cu ATV-ul în Bosanci: Două persoane rănite ușor după ce o tânără a pierdut controlul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ipotești au fost sesizați, joi seara în jurul orei 19:00, prin apel la 112 despre un accident petrecut într-o livadă din comuna Bosanci în care un ATV s-a răsturnat.

Din primele verificări, s-a stabilit că, în jurul orei 18:50, o tânără de 24 de ani din județul Botoșani, care conducea un ATV marca Segway, împreună cu un pasager de 25 de ani, tot din Botoșani, se deplasa pe un teren accidentat din livada respectivă.

Din cauza reliefului dificil, tânăra a pierdut controlul asupra direcției, iar ATV-ul s-a răsturnat.

În urma incidentului, ambele persoane au suferit răni ușoare.

La fața locului, s-a constatat că pasagerul a suferit escoriații la nivelul frunții și membrului inferior stâng, în timp ce conducătoarea ATV-ului a fost diagnosticată cu un traumatism cranio-cerebral, escoriații la membrele inferioare, o contuzie la nivelul hemitoraxului posterior drept și o contuzie la gamba stângă.

Ambii au fost transportați la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale.

În urma accidentului, a fost întocmit un proces-verbal de constatare, însă cele două persoane implicate au declarat că nu doresc să depună plângere penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.