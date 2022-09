USV organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni-2022: Știința și cercetarea îți dau întâlnire în cel mai fascinant laborator în aer liber

În data de 30 septembrie 2022, va avea loc Noaptea Cercetătorilor Europeni, cel mai captivant eveniment despre știință și cercetare, iar Bucureștiul și alte peste 20 orașe din România se vor transforma în adevărate laboratoare în aer liber, în care publicul va avea ocazia să cunoască oamenii din spatele cercetătorilor și să înțeleagă mai bine cât de importantă este munca de cercetare pentru viața de zi cu zi.

La Suceava, evenimentul se va desfășura pe platoul din fața Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, începând cu ora 16:00.

Inițiat în anul 2005 de Comisia Europeană, evenimentul de talie europeană a ajuns la a 18-a ediție, fiind încă de la început un eveniment al inovației, prin care știința a devenit accesibilă tuturor, iar oamenii au luat parte la activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, prezentări, jocuri și concursuri.

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 își deschide porțile pe 30 septembrie, fiind cel mai potrivit eveniment pentru toți cei care au o minte curioasă, își doresc să înceapă o carieră în cercetare sau sunt, pur și simplu, pasionați de știință.

În cadrul evenimentului, vizitatorii pot întâlni cei mai prietenoși cercetători, pot efectua, alături de aceștia, cele mai trăsnite experimente, au ocazia să vadă și să asculte prezentările celor mai inovative proiecte, iar concursurile și surprizele vor face experiența participării una de neuitat. Toate detaliile privind orașele în care se organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni și activitățile la care vizitatorii pot participa se găsesc pe website-ul evenimentului: www.noapteacercetatorilor.eu

„Noaptea Cercetătorilor Europeni este evenimentul care îi aduce împreună pe cercetători și publicul larg și le dă posibilitatea să interacționeze direct, să învețe unii de la ceilalți și, de ce nu, să formeze noi echipe de lucru sau noi ipoteze științifice la care vor lucra în viitor. Prin acest eveniment, ne propunem, pe de o parte, să facilităm expunerea publică a cercetătorilor și a rezultatelor muncii lor, să le creăm mediul propice pentru a împărtăși cu vizitatorii câte ceva din experiențele lor profesionale și personale. Pe de altă parte, vrem să dăm ocazia publicului de a cunoaște oamenii din spatele cercetătorilor, de a le arăta că cercetătorii sunt oameni obișnuiți cu meserii extraordinare și că munca oamenilor de știință are un impact uriaș asupra vieții cotidiene. Ceea ce ne bucură enorm este faptul că an de an reușim, în urma acestor câtorva ore de interacțiune, să inspirăm viitoarele generații de cercetători și să facem cunoscută și recunoscută munca oamenilor de știință”, au transmis organizatorii evenimentului.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, fiind un eveniment ce atrage anual peste 1,5 milioane vizitatori, care au ocazia să interacționeze cu oameni de știință de pe întreg continentul și nu numai. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 se organizează în 25 țări, iar peste 400 orașe vor fi gazda evenimentului ce își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.