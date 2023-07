Expoziția „Amintirile de mâine” semnată de artista vizuală Mélody Boulissière, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc vernisează vineri, 7 iulie, expoziția temporară „Amintirile de mâine”, semnată de artista vizuală Mélody Boulissière.

Potrivit muzeului câmpulungean, Mélody Boulissière este o ilustratoare și regizoare de film de animație născută în 1991, în Franța și stabilită în 2020 la Câmpulung Moldovenesc. În cadrul acestei expoziții, ea prezintă aproximativ 40 de desene în pastel de ulei, câteva caiete de schițe și o parte dintre filmele de animație pe care le-a regizat.

“Ailleurs”, filmul ei de absolvire a școlii ENSAD din Paris, a fost selecționat în secțiunea Cinefondation la cea de-a 69-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes în 2016, iar mai apoi în peste cincizeci de festivaluri.

Ulterior a absolvit un masterat la La Poudrière, școala de film de animație din Valence, Franța.În 2020, a regizat împreună cu Inès Bernard-Espina și Clémentine Campos, „Patouille, des graines en parachute”, un pilot pentru un serial de televiziune pentru copii, selectat în peste patruzeci de festivaluri.

În prezent se află în producție cu următorul său scurtmetraj, franco-român, “Quelque chose de Divin” (Pur si simplu Divin), co-regizat cu Bogdan Stamatin, produs de Novanima, Amopix și SafeFrame.

Expoziția sa, “Amintirile de mâine” este inspirată de experiența sa de viață în România, din ultimii trei ani.

„Munții Bucovinei sunt plini de surprize. Anul trecut, alergam primul meu semimaraton, Hit the egg la Vatra Dornei, când deodată, pe un drum ce traversa o colină, ne-a ieșit în cale un bărbat, în urma căruia mergea cuminte un mic ied de căprioară! O scenă incredibilă pentru mine! Imediat ce am ajuns acasă, am simțit că trebuie neaparat să desenez amintirea aceasta înainte să se piardă.” – Mélody

Expoziția va fi deschisă până la data de 13 august 2023.

Programul de vizitare la Muzeul Arta Lemnului este de marți până vineri, de la 9 la 18 și de sâmbătă până duminică, de la 10 la 18. Biletul pentru adulți costă 10 lei, 5 lei pentru pensionari și 2,5 lei pentru elevi și studenți.