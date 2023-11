Lavinia Grabovschi și David Dan-Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Datorită muncii depuse de organizatori și generozității sponsorilor acestui an, mult așteptatul Bal al Bobocilor de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, organizat pe data de 10 noiembrie, a fost într-adevăr un succes. Acesta a putut fi apreciat de 850 de spectatori, fie ei elevi, cadrele didactice sau invitati ai evenimentului. Gazda spectacolului, clubul Vente, a surprins într-o răcoroasă seară de vineri show-ul desfășurat pe tema „Imago Mundi”, sau „Imaginea Lumii”, temă ce a pus publicul, concurenții, dar până și organizatorii într-o stare de interes continuă în ceea ce privește minunățiile lumii noastre.

La preselecțiile pentru alegerea bobocilor, au luat parte un număr mare de doritori. În urma unui interviu, în care bobocii s-au prezentat și au avut posibilitatea de a arată talentele și abilitățile lor, au fost aleși șaisprezece boboci. Apoi s-au format perechile, opt la număr, iar prin tragere la sorți, fiecărei echipe i s-a atribuit o țară. Țările care au fost reprezentate în cadrul spectacolului sunt: Germania, Anglia, Republica Moldova, Mexic, România, SUA, Serbia și Ucraina.

Așteptările au fost mari de la început, atât de la cei implicați cât și de la cei ce urmau să fie spectatori, părinți, profesori, colegi, finanțatori, astfel încât biletele pentru Balul Bobocilor s-au epuizat timp de două zile. La spectacol, perechile participante de boboci au reușit sa transpună intr-o maniera extraordinara imaginea si cultura țării pe care au reprezentat-o.

Acest lucru a fost posibil datorită implicării fiecărui în parte dintre ei dar și a profesorilor sau elevilor mai mari ce i-au ajutat in acest eveniment complet nou pentru ei. Elevii claselor a 12 a au dat dovadă de implicare, organizare si maturitate, reușind să se organizeze și să coordoneze diferite departamente (artistic, tehnic, financiar) încât show-ul de vineri seara să fie unul cu adevărat spectaculos și armonios. Evenimentul a fost unul divers nu doar din punct de vedere cultural, dar și prin prisma coloanelor sonore, dansurilor și a videoclipurilor de prezentare.

Tinerii au avut nevoie, cu siguranță, de îndrumare. Modelul și călăuza elevilor implicați în organizarea și în desfășurarea acestui proiect, dar și regizorul spectacolului a fost domnul profesor George Checheriță. Acesta a demonstrat încă odată că prin muncă și seriozitate se poate ajunge la rezultate impresionante. Alături de el, cel care a dat dovadă de o răbdare de fier și devotament în vederea obținerii unui spectacol cu adevărat reușit din punct de vedere artistic, a fost Andrei Podariu. El s-a ocupat de coregrafiile tinerilor, prin intermediul cărora au dus spectacolul la cote înalte.

Toți concurenții la concursul de Miss & Mister Boboc CAB 2023 au așteptat momentul final al spectacolului, pentru a auzi câștigătorii serii. Cu sufletul la gură, au aflat că de fapt au rămas cu toții câștigători, fiecare primind câte un titlu reprezentativ: Eleganță, Frumusețe, Spontaneitate, Inteligență, Naturalețe, Originalitate, Popularitate, și nu în ultimul rând, Miss și Mister Boboc, titluri câștigate de Grabovschi Lavinia și Dan David.

„Timpul s-a scurs neobservat, toți fiind prinși de feeria momentului, dar la final de spectacol, am fost fost copleșiți de amploarea a ce am reușit să facem în câteva săptămâni de muncă. Bineînțeles că felicitările din partea colegilor și profesorilor pentru ce am reușit să facem împreună nu au încetat să apară” – vocea colectivă a organizatorilor de clasa a 12-a