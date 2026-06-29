Vino marțea la Iulius Mall Suceava și profită de: oferte la Burger King și Yumm, filme la preț special și avantaje la cumpărături

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Un film pe care abia așteptai să îl vezi, o ieșire cu prietenii, ultimele cumpărături pentru vacanță și activități pentru cei mici? La Iulius Mall Suceava, marțea aceasta îți schimbă rutina, cu filme 2D la prețul special de 19,99 lei, oferte la Burger King, :yumm și avantaje la cumpărături. Iar cei mici pot păși în lumea Jurrasic World, la expoziția de dinozauri și plante carnivore, în parcare.

Sunt filme pe care le aștepți luni întregi, titluri despre care ai tot auzit pe rețelele sociale și pe care vrei să le vezi cât mai repede. Dacă „Obsesia”, thriller-ul lansat recent, se află pe lista ta, marțea aceasta, pe 30 iunie, îl poți vedea la Cinema City din Iulius Mall Suceava la prețul special de 19,99 lei. Proiecțiile sunt programate la orele 14.50, 17.10, 19.30 și 21.50. Tot marți, „Supergirl”, una dintre cele mai așteptate premiere ale verii, rulează de la ora 16.40. Orice proiecție 2D alegi marțea, trebuie să știi că biletul este la același preț redus.

Dacă vrei să te bucuri și de o ieșire în oraș, ziua ta poate continua în food court, unde marțea aceasta vei găsi oferte avantajoase pentru tot grupul. Un burger cu prietenii, o înghețată după film sau o pauză de masă, toate vin cu surprize: Burger King oferă 1+1 gratuit la Crispy Chicken Burger, Vreau Înghețată are 1+1 gratuit la toate sortimentele, :yumm include toate roll-urile în aceeași ofertă, iar la Auchan, orice sandwich vine la pachet cu o cafea gratuită pe baza cardului Auchan.

Ai început cumpărăturile pentru vacanță și cauți ultimele lucruri de pe listă? Vino marțea la Iulius Mall Suceava, iar achizițiile tale îți vor aduce avantaje: dacă folosești aplicația Fidelity primești puncte duble pentru fiecare bon încărcat, iar la cumpărături de minimum 300 de lei, ai un cec cadou în valoare de 50 de lei.

Pentru o activitate diferită alături de copii, până pe 5 iulie, parcarea Iulius Mall Suceava găzduiește expoziția de dinozauri și plante carnivore. Zeci de dinozauri animatronici în mărime naturală și decorurile inspirate din lumea preistorică transformă vizita într-o experiență pe care copiii o vor ține minte mult timp. Iar vizita ta este și mai ușoară: la Iulius Mall Suceava ai locuri de parcare gratuite.

Schimbă ritmul săptămânii! La Iulius Mall Suceava te bucuri de beneficii în fiecare marți!