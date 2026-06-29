DSP Suceava: Recomandări esențiale pentru protecția sănătății populației în perioadele de caniculă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



DSP Suceava a emis un comunicat de presă detaliat cu recomandări concrete pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor ridicate asupra stării de sănătate a populației.

Măsurile vizează toate categoriile de vârstă și situațiile de risc, de la populația generală până la angajatori și cazuri de cod roșu.

Potrivit comunicatului semnat de directorul executiv Ec. Daniela-Marinela ODEH, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00 trebuie evitată pe cât posibil.

Se recomandă reglarea aerului condiționat la o diferență de maximum 5 grade față de temperatura ambientală, evitarea utilizării ventilatoarelor atunci când temperatura depășește 32°C și petrecerea a 2-3 ore zilnic în spații publice climatizate (magazine, cinematografe etc.) pentru cei care nu beneficiază de aer condiționat acasă sau la serviciu.

Printre sfaturile practice se numără purtarea de pălării, haine lejere din fibre naturale de culori deschise, dușuri frecvente cu apă călduță (fără ștergere), consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi fără a aștepta setea, precum și evitarea alcoolului, a băuturilor cu cofeină sau zahăr. Se încurajează consumul de fructe și legume proaspete cu conținut ridicat de apă (pepene, castraveți, roșii) și iaurt, care asigură o hidratare eficientă.

Autoritățile atrag atenția asupra evitării efortului fizic intens în exterior (sport, grădinărit, construcții) în orele de vârf și a consumului de alimente fierbinți sau greu digerabile. Este esențială îngrijirea persoanelor vulnerabile – copii, vârstnici, persoane cu dizabilități – prin oferirea regulată de lichide și monitorizarea stării lor de sănătate.

De asemenea, se interzice scăldatul în ape neamenajate din cauza riscurilor de înec și infecții (leptospiroză, meningită etc.).

Recomandări specifice pentru locuințe includ închiderea ferestrelor expuse la soare, tragerea jaluzelelor, deschiderea ferestrelor doar seara și dimineața devreme, reducerea luminii artificiale și oprirea aparatelor electrocasnice inutile.

Pentru grupurile vulnerabile, comunicatul detaliază măsuri adaptate: pentru sugari și copii mici – hidratare corespunzătoare, evitarea expunerii directe la soare sub 6 luni, plimbări doar în afara orelor caniculare și în zone umbrite, igienă riguroasă și dușuri frecvente. Pentru copiii în tabere se insistă pe supraveghere permanentă, alimente proaspete și activități în afara orelor de vârf. Persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice trebuie să mențină hidratarea, alimentația bazată pe legume și fructe, să evite alcoolul și cafeaua și să consulte medicul curant pentru adaptarea tratamentului.

Angajatorii au obligația de a asigura ventilație, alternarea efortului, perioade de repaus în locuri umbrite, apă potabilă (2-4 litri/persoană/schimb), echipament de protecție și acces la dușuri.În situații de cod roșu, deplasările se reduc la cele esențiale, evitându-se intervalul 11:00-17:00, iar copiii sub 3 ani nu vor fi scoși afară decât dimineața devreme sau seara târziu. Se recomandă administrarea regulată a medicamentelor cu apă și evitarea serviciilor medicale de urgență pentru probleme minore.