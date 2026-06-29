Peste 600 de vehicule controlate în zona pasajelor de cale ferată. Acțiune amplă a Poliției Suceava pentru prevenirea accidentelor

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Polițiștii suceaveni au desfășurat o acțiune preventivă amplă pentru creșterea siguranței rutiere în zonele cu risc ridicat de accidente, respectiv pasajele de cale ferată.

Acțiunea a vizat respectarea regulilor de circulație și prevenirea evenimentelor rutiere grave în aceste puncte sensibile.

La data de 28 iunie 2026, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, împreună cu colegii de la Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava, au organizat o acțiune în cooperare.

Au fost monitorizate 19 pasaje de cale ferată identificate ca fiind cu risc ridicat, în urma analizei situației operative.În cadrul controalelor, au fost verificate 660 de autovehicule.

Au fost aplicate 193 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 4 permise de conducere pentru nerespectarea semnalelor acustice și luminoase ale trenurilor și au fost retrase 15 certificate de înmatriculare.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de prevenire a accidentelor rutiere în zona pasajelor CFR.

Polițiștii atrag atenția conducătorilor auto asupra obligației de a respecta semnalele de avertizare și de a acorda prioritate trenurilor, aceste zone fiind frecvent scena unor incidente grave cauzate de imprudență.

„Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor în zona pasajelor de cale ferată”, au precizat reprezentanții IPJ Suceava.