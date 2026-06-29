Bacalaureat 2026 la Suceava: Peste 4.500 de candidați au susținut proba scrisă la Limba și literatura română. Proba la Matematică/Istorie, amânată pentru 1 iulie din cauza caniculei

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Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, a debutat luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a).

În județul Suceava au participat 4.662 de candidați înscriși, dintre care 117 au fost absenți, fiind încărcate 4.545 de lucrări.

Comisia județeană de bacalaureat a aprobat măsuri de egalizare a șanselor pentru 30 de candidați cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare. Aceștia au beneficiat, după caz, de timp suplimentar pentru elaborarea lucrării, transmiterea subiectelor prin dictare, utilizarea aparatului auditiv, susținerea probei în prezența unui însoțitor sau alte facilități prevăzute de legislație.

Un candidat a susținut proba scrisă în condiții speciale, la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în prezența asistenților și a membrilor comisiei.

Potrivit comunicatului comisiei județene, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (Matematică/Istorie) – proba E.c, programată inițial pentru marți, 30 iunie, a fost amânată pentru miercuri, 1 iulie 2026.

Decizia a fost luată prin ordin de ministru, în contextul codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Prioritatea a reprezentat-o protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat”, se precizează în comunicat.

Toate celelalte probe și termene din calendarul Bacalaureatului 2026 rămân nemodificate. Măsura are caracter punctual și vizează exclusiv proba E.c.