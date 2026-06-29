Bacalaureatul 2026: Proba scrisă la Matematică/Istorie (E.c) amânată cu o zi din cauza caniculei

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Ministerul Educației a decis amânarea probei scrise la disciplina obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – proba E.c, inițial programată pentru marți, 30 iunie 2026.

Aceasta va avea loc miercuri, 1 iulie 2026.

Măsura excepțională a fost aprobată prin ordin de ministru, ca urmare a codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie.

Decizia prioritară vizează protejarea sănătății elevilor, profesorilor evaluatori și a întregului personal implicat în organizarea examenului, asigurând totodată condiții mai bune de examinare.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Pentru a minimiza impactul asupra absolvenților și asupra desfășurării generale a sesiunii, toate celelalte date din calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 rămân nemodificate.

Este vorba despre o măsură punctuală care vizează exclusiv proba scrisă la Matematică/Istorie.Ordinul de ministru va fi publicat în Monitorul Oficial.